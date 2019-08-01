【逃犯條例】周六再有建制集會　鄉議局包車動員　何君堯沒獲邀

周六（3日）將有反對修訂《逃犯條例》集會在旺角舉行，同日在港島，有建制組織則在維多利亞公園舉行「希望明天」集會，宣揚反暴力。 鄉議局當日將包車接載村民出港島參加集會，主辦活動的香港政研會主席鄧德成接受《香港01》查詢時表示，今次集會沒有邀請6.30撐警集會上任主持的建制派立法會議員何君堯，以免焦點被轉移。

建制組織「香港政研會」周六舉行「希望明天」集會。（香港政研會圖片）

集會將於8月3日下午3點至6點舉行，不反對通知書指預計二萬人參與。鄧德成指集會以音樂會形式舉行，尤如胡士托音樂節，宣揚反暴力，亦會有市民分享改善香港現況的看法，他形容今次集會與6.30和7.20建制派集會不同，是以市民角度出發。

在6.30撐警集會上，鄧德成與何君堯同台任主持，鄧德成表示沒有就集會聯絡何君堯，「今次是市民集會，希望上台都是用市民身份，不是議員身份，我不希望焦點轉了」。

何君堯（右）和鄧德成（左）曾一起主持撐警集會。（資料圖片／洪嘉徽攝）

6.30集會出現集會者打記者和民主黨立法會議員林卓廷等襲擊事件，鄧德成卻形容上次集會秩序非常好，希望示威者後日互相發揮守望相助的精神，屆時可安排警方要求至少1300名糾察協助維持秩序。

8月3日旺角將再有反修例集會，鄧德成否認是打對台，指自己10天前已宣布舉行今次集會，沒有考慮其他人的決定。

鄉議局將包車支持集會，根據鄉議局主席劉業強發給27鄉鄉事委員會主席的傳真，各鄉為參與集會而租用的旅遊巴接載村民的費用，將由鄉議局承擔，實報實銷，鄉議局已確認傳真真確。

鄧德成稱沒有主動聯絡鄉議局和其他組織號召支持者參加，只在網上宣傳。他強調今次僅屬和平音樂會，而非政治集會。