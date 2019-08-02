大圍火炭明渠活化工程　增設行人徑、觀景台　料於2029年底完工

政府早前選定大圍及火炭兩條明渠進行活化工程，分別透過綠化、設置觀景區等措施美化明渠，推廣親水文化。 渠務署日前分別就兩個項目發表工程簡介，工程包括在明渠附近鋪設行人徑及觀景台等，簡介內亦指出附近的住宅項目或受噪音及空氣污染影響。兩項工程將在2024年第三季動工，2029年第四季完工。

根據渠務署的活化方案，將就大圍明渠重新鋪設現有的混凝土河床、引入綠化植物的元素，並於河床建造一條行人徑、平台、有階梯座椅的出入口及相關的 樓梯和斜路；方案亦包括翻新現有的行人徑，並建造休息處。

工程或影響大圍區內多個屋苑

根據項目簡介，涉及的工地範圍於大圍區中心位置，署方估計工程或會對附近的住宅項目，包括美田邨、美林邨、美城苑、翠景花園和恆峰花園等構成噪音及空氣影響。另外，工程或會影響鷺鳥在城門河的夜間棲息地，及吐露港內的珊瑚。至於漁業方面，吐露港的鹽田仔魚類養殖區、鹽田仔魚類養殖區和老虎笏魚類養殖區亦會受到影響。

火炭活化工程 包括建造半圓形觀景台

至於火炭的活化明渠方案，渠務署擬重新鋪設、綠化和改造明渠。工程包括將改善連接桂地街的排水渠、加深桂地街明渠上游部分以增加排洪能力。此外，工程將在明渠口建造懸臂式的半圓形觀景台、重新鋪設桂地街至明渠與城門河交匯處的行人徑，並開放現時被圍封的區域。

渠務署稱，施工期間或會構成潛在的生態影響，不過由於明渠的生態價值低，估計對周圍的生態及野生動物的影響很小。而工地流出的污染物或對吐露港的 生態敏感受體造成間接影響，惟因距離較遠，估計間接影響輕微。至於附近的住宅項目，包括御龍山、沙田第一城、晉名峰等均或會受噪音及空氣影響。

兩項活化明渠工程預計預2024年第三季動工、2029年第四季完工，並於下年第三季進行環評等工作。