【沙田講呢啲】火炭明渠將活化　渠務署憂洪水來臨　難讓市民親水

近年興起「親水文化」一詞，推動水上活動。然而本港有不少河流都被劃成明渠，而河道水質及周邊環境亦不佳。渠務署早前已選定火炭明渠及大圍明渠進行活化，亦有區議員提出美化渠道環境，並且隨後推廣親水文化。然而署方回覆區議會時表示，火炭明渠並不具備充份的條件讓市民進入活化後的河道，要再深入研究才能讓公眾近距離接近水體。

渠務署：將活化火炭明渠

八年變化三次、一向水質差劣的火炭明渠，早前被渠務署選定為活化對象，計劃透過綠化及美化，促進生物多樣性，改善現有火炭明渠的環境，並將詳細研究改善水質的方案。然而，在親水活動方面，渠務署指已在多方面進行了深入研究，檢視了讓市民進入活化後的河道的可行性。署方解釋，火炭明渠下游受潮水影響，而上、中游的明渠一邊已被火炭路覆蓋，剩餘可享用的活動空間並不多。

署方指火炭明渠並不具條件讓市民進入

渠務署又指，火炭明渠狹窄和斜度較高，洪水會在暴雨期間迅速來臨，疏散會有困難，同時水深和高速的水流，也會容易使行人遇險 。因此署方認為，火炭明渠並不具備充份的條件讓市民進入活化後的河道，在活化方案工程立項後，將進行更深入的研究，考慮增加更多近水活動設施，讓公眾更能近距離接近水體。

一向水質差劣的火炭明渠。（資料圖片／余睿菁攝）

水質差劣猶如臭河

沙田區區議員董健莉表示，火炭明渠絕對有必要活化，「我由細到大都喺火炭住，細細個已經覺得條河好臭。」她解釋，火炭屬於工廠區，常有工廠非法排污影響水質，所以河水時常變色。「環保署未監察排污之前，這條明渠更加臭。」

至於水上活動，董健莉認為必先解決水質問題才可進行，「唔親水都正常，因為水質太差。明渠下游辦過划艇活動，都見到該處水質幾差，因為上游淤泥沖落下游。」她續指，明渠一邊人流很多，除了活化河道，也要擴闊行人路，「新居屋即將入伙，到時仲加多人行。」

大雨或引致洪水

另一位沙田區議員趙柱幫則指，若有資源活化渠道是好事，但親水活動就要關注安全的問題，若然將明渠當作休憩地點開放予公眾下水，下大雨時有機會造成洪水，屆時將會十分危險。