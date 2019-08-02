菲傭涉虐待及非禮少主人　事主父母稱被告辯稱不小心　未即時報案

現年10歲的男童稱從2015年起遭家中菲傭虐待，包括扯頭髮致頭皮出血、捏瘀手臂及洗澡時觸摸其下體700次。菲傭否認3項虐兒及2項非禮罪，案件今（2日）於九龍城裁判法院續審。男童父母出庭作供稱，發現男童手臂及頭皮有受傷，詢問菲傭下，她辯稱她不小心弄傷男童。男童稱原諒菲傭，因此一家未有即時報警，只向僱傭中心負責人備案。

被告Vivo, Angela Villamer在九龍城法院否認非禮及虐待少主人。(資料圖片)

被告Vivo, Angela Villamer，38歲，被控3項對所看管兒童襲擊或虐待罪及2項非禮罪。控罪指，被告於2015年某日至2018年9月7日期間多次惡意地襲擊男童X，及於2018年期間多次非禮男童，X現年10歲。

被告稱為拉住捏瘀事主

X母親供稱，在2018年9月頭，發現X手臂有瘀傷，他表示遭被告捏瘀，因在太子過馬路時，看到有車退後一步，繼而踩到被告，於是被告捏了X一下。X母親其後詢問被告，被告則指是X在馬路亂跑，拉住他的時候，不小心用力過度而捏瘀他。

X稱原諒被告而未有即時報警

X母親又稱，X向她表示被告無故扯他頭髮「好痛」，但X稱原諒被告，因此發現被告虐待兒子，都未有即時報警，X母說：「仔仔話想原諒佢，老公都好嬲，但我地都認同應該有寬大愛人既心。」X一家決定到僱傭中心通知負責人，並叫當日放假的被告一同到僱傭中心。被告稱不小心弄傷X，X堅持是被告故意扯他頭髮，負責人建議報警，但他們未有報案。

事主父認瘀傷可能因好動造成

X父親接受辯方盤問時承認，曾在口供紙稱X有打籃球及學跆拳道，手腳有瘀傷可能是在運動期間不小心造成，由於是兒子好動，因此沒有追究，但又說：「有時打籃球可能會整親，但唔會係身上。」辯方稱新傭工在2018年9月尾入職，X父親指從沒有辭退被告，是被告要求離職，而且提早返回菲律賓。

案件下午續審。

案件編號：KCCC3725/2018