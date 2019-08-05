從低分會考生到浸大講師　敲擊樂演奏家劉語：堅持你的熱忱

條條大路通羅馬，實現夢想有時未必單憑考分。中學時對各類主流課程都毫無興趣的劉語，卻對音樂情有獨鍾。在會考失敗之後，他幸憑音樂天分得到老師推薦，進入浸會大學研習音樂。從高級文憑到學士、碩士再到全獎學金資助的博士，現時的劉語已經成為敲擊樂演奏家，在浸會大學音樂系執教，努力培養音樂屆下一代。 追尋音樂之路的過程辛苦，劉語課餘時間，學習編織以舒緩壓力，甚至獲得美國編制協會協會認可，成為一級編織專家資格。劉語於小三偶然接觸敲擊樂，至中三確定音樂為未來之路，他說：「人不可以不喝水，音樂就是我的水。」鼓勵所有熱愛音樂的學生，不要只用考試、比賽限制自己，最重要是要堅持對音樂的熱忱。

演奏音樂時不需說話，但清雅的琴聲，躍動的節奏，加上他嫻熟自如的姿態，已經流露出劉語的自信與不羈。誰也想不到，這位曾經會考低分的考生，現時已經是敲擊樂演奏家，更是浸會大學音樂系執教的講師。回看來路，他表示是靠着堅持和熱情，才改變了自己的命運。

從會考失敗到浸會大學音樂系講師，劉語鼓勵學生不要失去熱忱。（袁澍攝）

不喜歡主流課程 發覺敲擊樂可能性

提起中學時光，劉語說自己很不適應，和老師亦時有爭拗。他認為，老師只懂得讓學生讀書考試，往往都是死記硬背，課程設置亦不考慮個人興趣，限制學生發展。劉語形容學校對學生好像整理文件，「不擅長理科，就立刻將你擺去另一個folder（文件袋）。」

小三偶然接觸敲擊樂 中三確定音樂為未來之路

儘管不喜歡讀書考試，但是劉語從小學一年班起就一直學習鋼琴，而自那時起，亦鍛鍊出良好的音樂底子；到三年級，一次偶然的機會接觸敲擊樂。看着不同樣式的敲擊樂器，小小的劉語被迷住了，「充滿了各種可能性」。他認為，敲擊樂比起鋼琴，雖然歷史不長，但空間很大。至中三，他便確定以音樂，作為未來之路，「人不可以不喝水，音樂就是我的水。」

會考失敗 幸得老師推薦研讀音樂

劉語因中學時抗拒主流課程，不喜歡讀書考試的框架限制自己，至會考亦如預期的「肥咗（Fail）」。除了英語得A之外，其他科目得分都不甚理想，無法升讀中六。

慶幸憑藉音樂天分，會考失敗的劉語得到中學老師推薦，入讀浸大音樂系Music Talent Development Programme。在自己喜歡的課程中，劉語用兩年取得高級文憑，再用3年修讀浸會大學的音樂學士。他越讀越勇，帶着音樂夢想前往美國，隨後便拿到紐約大學的音樂碩士、亦得到全獎資助入讀美國石溪大學主修現代敲擊樂演奏，取得音樂藝術博士學位。

劉語在美國讀碩士時，壓力很大，於是學習編織減壓。現時他已經是經過認證的一級編織專家。（袁澍攝）

學習編織減壓 竟成一級編織專家

雖然夢想成真，但於美國修讀碩士時，劉語亦一度承受壓力很大。他表示，因為敲擊樂器歷史很短，只有數十年的歷史，因此在尋求新創意時，常常覺得焦慮。劉語後來在朋友介紹下學習了編織，更在往來學校的火車上，聚精會神編織一、二小時，他說：「編織這門技術，你跟着指令就能成功編織出想要的答案。這和沒有規矩的敲擊樂不同，非常舒緩壓力。」

壓力最大時，他曾為班中12個同位同學，甚至教授夫婦，每個人編織一頂毛線帽；劉語的編織技術，甚至獲美國編織協會頒發一級編織專家資格。

用廣東歌講解古典音樂 「付出時間就不怕沒有回報」

讀書時不追求考分，研習音樂時亦不熱衷比賽，劉語確實走上了一條與眾不同的路。他於2016年，打入意大利敲擊樂協會比賽的決賽，更在不同地點表演，足跡遍布全世界。現時他回到浸會大學音樂系執教，深知讀書容易苦悶，於是他時常用《海闊天空》之類的廣東歌，來講解古典音樂的知識，讓學生更好的融會貫通。因而也吸引了不少對音樂充滿熱情的學生選擇上他的課。

他更鼓勵學生，音樂這條路不是努力就一定有成功，但是一定要記得，保持熱忱和堅持、付出時間，便不怕沒有回報。