市建局西營盤重建項目公布收購建議　呎價逾2.4萬元　涉70個業權

市建局今日（2日）公布向受中西區皇后大道西／賢居里發展計劃所影響的業主提出收購建議，當中以實用面積每平方呎24,051元收購，並向合資格的自住業主提供「樓換樓」單位，包括項目原址興建的新發展項目及「煥然壹居」內的預留單位。項目合共涉及約70個業權。

市建局指出，現時李陞街遊樂場內的五人足球場被建築物包圍，影響其使用率。（資料圖片／王潔恩攝）

就皇后大道西／賢居里發展計劃，市建局宣布將以實用面積每平方呎24,051元的呎價，向合資格的自住業主作收購，相關呎價為同區七年樓齡的假設重置單位呎價。市建局稱，呎價在上月30日獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准，並按既定的機制，經公開抽籤委託七間獨立顧問公司進行評估。

市建局會以「樓換樓」及「煥然壹居」為業主提供選擇

此外，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內，預留的「樓換樓」單位及「煥然壹居」項目內的預留單位，為本項目的合資格住宅自住業主提供「樓換樓」選擇。

使用近20年的賢居里垃圾站，未來會原區重置。（資料圖片／王潔恩攝）

業主有60日時間考慮

項目涉及約70個業權，市建局稱於今天（2日）向業主發出收購建議，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

市建局稱，將為受影響的業主、住戶和商戶舉行簡介會，就收購、特惠津貼及安置的準則及安排作解釋。而由市區更新基金聘請的基督教家庭服務中心市區重建社區服務隊將會為有需要的居民，提供適切的幫助和輔導。

皇后大道西/賢居里發展項目的地盤總面積約2,046平方米，範圍包括皇后大道西 129 至 151 號建築物、賢居里垃圾收集站及公廁，以及李陞街遊樂場內的五人足球場。其中，需清拆的建築物於1966年至1969年間落成，樓齡約52年。