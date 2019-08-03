【旺角遊行】中年夫婦上街為克服恐懼　 年輕媽媽告別政治冷感

《逃犯條例》修訂爭議持續，今日（3日）繼續有市民發起周末遊行，遊行地點為旺角。 有參與遊行的夫婦批評，政府至今仍未回應市民五大訴求，又提到部份警察過度使用武力。

集會人士塞滿晏打道遊樂場。（羅君豪攝）

有網民今（3日）發起旺角遊行。（胡家欣攝）

直至下午三時，在遊行開始前半小時，已有大批市民在晏架街遊樂場集合，已近乎佔滿整個地方。

莫氏夫婦自六月起均結伴參與遊行。（胡家欣攝） 居於上水的莫氏夫婦，自六月起均結伴參與遊行，今日依然風雨不改參與旺角遊行，「為年輕人企出嚟。」莫先生批評政府失能，至今未有回應市民五大訴求。他指，自己本身怕熱，「最好緊係屋企嘆冷氣丶聽hifi 丶飲咖啡啦」，但眼見特首林鄭月娥的無作為，元朗白衣人無差別襲擊事件，警方至今未有將疑犯落案檢控，反而有市民因上環衝突在兩日內被控暴動罪，令人質疑警方處理兩件事有不公之處，對此感到氣憤。他指，欣賞警方緊守崗位，但部份人卻過度使用武力，實屬不必要。 莫太指，遊行至今，政府均未有回應市民訴求，直言會感到少少氣餒，但未有想過放棄，「年青人好犧牲自己，不顧一切咁做，出嚟行係盡自己應該做。」莫生指，「革命尚未成功，同志仍須努力。恐懼係源自恐懼本身，我哋要克服恐懼。」

左起劉小姐、吳小姐、林小姐一同參加今日的「旺角再遊行」。（胡家欣攝）

由政治冷感到遊行常客：以前積落嘅因令年輕人要承受個果

林小姐、吳小姐及劉小姐是反修例遊行的常客，今日是他們本周內第三次參加遊行，要求政府回應市民五大訴求。林小姐指，對於警方近日迅速起訴四十四名市民暴動罪，但元朗白衣人施襲者卻未落案檢控，待遇「差天共地」，對此感到非常憤怒。她質疑，白衣人當日「拳拳到肉，棍棍流血」，為何至今仍未能被起訴，「我唔識法律，但思考下都覺得唔公平啦！」劉小姐亦批評昨日警方一度強闖馬鞍山雅景臺大堂欲執法，認為警方無視執法程序，「成套full gear咁，有冇必要？」

三人笑言以往均是政治冷感，劉小姐稱，「成世人除咗生仔，呢件事是最大！」他們認為，政府至少應成立獨立調查委員會，查明真相，平息風波，否則會繼續站出來。林小姐又向年輕人致歉，「對唔住，以前積落嘅因，令年輕人要承受個果。」劉小姐亦說：「係我哋太安於現狀，無諗過政府會步步進迫。我同情年輕人，但我哋只可以參與日間支持活動，唔想成為佢哋嘅負累。」