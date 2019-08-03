【旺角遊行】士多擺放樽裝水供遊行人士自取　店主：有人付了$560

反對修改《逃犯條例》的示威持續，有網民發起今日下午「旺角再遊行」，在大角咀晏架街遊樂場集會後，經奧海城和富榮園一帶的道路往櫻桃街公園。有附近士多今日照常營業，並在門外擺放樽裝水和寶礦力，豎起紙牌「Hker加油」，免費供遊行人士自取，。

有士多在舖外放置樽裝水，供遊行人士自取。（胡家欣攝）

士多店主：政府要有智慧解決問題

士多負責人周先生及周太表示，早幾日有名熱心男士向他們捐出560元，為遊行人士提供免費飲料。他們指，已預留四箱水及50樽以上寶礦力。周太呼籲記者幫忙宣傳，「如果佢哋體力無咩，就嚟補充energy啦。」

兩夫婦指，店舖中午後仍會營業，但會視乎現場情況，一旦發生衝突，就會暫停營業。周太指，兩人對遊行無立場，只是「擺水支持後生仔，我哋係良心企業 。」對於近月示威衝突，她認為政府應要有智慧解決。

士多負責人預留50樽以上寶礦力，供遊行人士拿取。（胡家欣攝）

不過，晏架街遊樂場附近一帶已有十幾間店舖拉閘，沒有營業。有商戶及附近居民指，大部分均是小店，擔心今日遊行會發生衝突，故選擇關門以確保安全。

晏架街遊樂場附近的地舖，中午所見，未有開門。（胡家欣攝）

旺角垃圾桶無影 清潔工：費事等陣周圍掟

旺角女人街今日沒有開檔，呈現不一樣的街景。有餐廳職員表示，因應今日的遊行，街上的檔攤早前已決定不營業。

記者在港鐵旺角站出口發現，附近一帶的橙色垃圾桶不見了，有清潔工稱「等陣有遊行，（垃圾桶）收埋晒，費事等陣周圍掟」。連商場T.O.P垃圾桶都沒有，據保安稱，公司今日特別安排收走垃圾桶，要丟垃圾就得去廁所棄置。