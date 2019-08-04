【旺角遊行】重組時序　快閃佔領紅隧　為何變成黃大仙衝突

8月3日的「旺角再遊行」獲警方發出不反對通知，下午約5時抵達終點，大會宣布12萬人參與，警方指高峰時有2.6萬人。 外界原本預計，旺角和尖沙咀都會發生警民衝突，最終亦無偏離「劇本」，加插了快閃佔領紅隧25分鐘，入夜後示威者包圍尖沙咀警署毀壞及燒雜物，晚上9時許警在旺角及尖沙咀包抄清場。 不過原本無人會預計到，事件會發展到警方會在黃大仙放催淚彈。事緣深夜警方在黃大仙拘捕兩名市民，引起附近居民不滿，市民包圍警車，黃大仙紀律部隊宿舍又有居民向示威市民投擲水彈和玻璃樽，甚至有宿舍居民與街頭示威者有肢體衝突，令催淚彈再一次在民居附近爆開。

8月3日「旺角再遊行」，警方發出不反對通知書，活動主辦方稱共有9萬人參與，警方稱最高峰人數為2萬6千人。（羅君豪攝）

14:45 晏架街集會開始

晏架街集會開始，持續有市民湧入遊樂場參與集會，至約下午四時，集會結束，遊行準備起步，並會由立法會議員毛孟靜、前立法會議員羅冠聰及一眾銀髮族帶領隊頭。遊行隊伍正式出發，隊頭手持黑色橫額「警權過大」。現場不斷大叫「開路」，市民開路予隊頭。

16:30 遊行隊伍起動 多條道路被佔

遊行起步後約半小時，仍有大批市民聚集在晏架街遊樂場等候出發，而隊頭已轉入橡樹街，並向櫻桃街公園方向前進。另有市民自發在新填地街向油麻地方向遊行。有遊行人士提出要去彌敦道，於是大批遊行人士沿亞皆老街前往彌敦道方向。示威者佔用彌敦道人士抵佐敦裕華國貨，並向尖沙咀方向繼續前行。示威者在彌敦道右轉入海防道，抵達海港城後經廣東道前往海傍一帶。示威者拆走海港城五支旗桿上的國旗，國旗被掉入海中，示威者其後立刻跑走，說去「鳩嗚」。

+ 5 + 4 + 3

8月3日旺角再遊行後，示威者一度佔領紅磡海底隧道入口，但不足半小時後撤離。（李澤彤攝）

18:45 示威者佔領紅隧

有示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，現場交通非常擠塞。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。但不足一個小時後，示威者便離開紅隧，交通恢復暢通。

20:00 尖沙咀警署被圍 警署私家車被毀

示威者佔領油尖旺區，梳士巴利道一段路最為多人，半島酒店亦仍落閘。示威者在尖沙咀警車路出入口投擲硬物毀壞車輛，警署內警員一度舉黑旗。有私家車車窗及倒後鏡被毀，並向車廂掉雞蛋。半小時前舉黑旗後，尖沙咀警署外仍有過百名示威者包圍，有人向警署停車場繼續投擲磚塊，打中警署內的私家車，以竹枝破壞車窗及以滅火筒塗污車身。尖沙咀警署門前有物件起火。

8月3日，旺角再遊行，尖沙咀警署門口一度有物件着火。（曾梓洋攝）

8月3日旺角再遊行，示威者與警方在尖沙咀和旺角對峙，警方從兩邊夾擊，施放催淚彈。（歐嘉樂攝）

21:25 尖沙咀、旺角兩面清場

大批防暴警走出旺角警署，開始驅散人群。尖沙咀柯士甸道及旺角警署外分別有防暴警員準備清場。尖沙咀警署外施放多枚催淚彈。

在太子的防暴警連同速龍小隊快速推進至在亞皆老街及彌敦道交界，將示威者壓倒在地上，並以警棍毆打，現場有3至4名示威者被捕。

另外，有過百名示威者現時在亞皆老街往九龍城方向，沿途會讓路予車輛經過，有私家車司機即場向示威者遞傘以示支持。

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8月3日旺角再遊行，有示威者撤退後退回各區，有防暴警察突然在黃大仙港鐵站內截查部分市民，引起當區居民不滿，成為全黃大仙衝突的起點。（胡家欣攝）

22:50 轉捩點：警方黃大仙站搜捕青年

示威者早前在黃大仙警署外集結，塗污外牆及拆下閉路電視並掟進警署，然後立即散去。有至少十名防暴警員跑入黃大仙站欲追捕示威者，並包圍兩名男子及搜身，但未知他們是否示威者。

事件發引發數百名黃大仙居民不滿，他們趕到黃大仙站附近圍住警車，並不斷指罵警員不斷高叫：「香港警察，知法犯法！」又大叫「無人鐘意警察呀！」

當時現場不少人是穿着拖鞋、無戴口罩的附近街坊，亦有少部分遊行後的示威者，與警方對峙一輪後，警方在民居附近發射催淚彈驅散。

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00:50 紀律部隊宿舍從高空向示威者擲物

之後示威地點轉至黃大仙警署及紀律部隊宿舍。紀律部隊宿舍有居民多次從高空向示威者擲物，包括水彈、玻璃等，令示威者大為不滿，不斷向紀律部隊宿舍喝罵，又用射燈射向懷疑扔物品出街的宿舍單位。

警方再向示威者發放多枚催液彈，之後更有紀律部隊宿舍居民，與示威者爆發衝突。涉事宿舍居民為多名中年男子，一度持垃圾筒推向示威者，雙方一度有肢體衝突，甚至持武器打鬥。

8月3日旺角再遊行後，警方3日深夜至4日凌晨，在黃大仙與居民和示威者發生衝突，並在民居外施放催淚彈。有示威者手執樽裝水，準備撲熄催淚彈。（李澤彤攝）

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02:53 深夜截查 警自稱克制

現時仍有逾60名示威者，於黃大仙紀律部隊宿舍一帶，與大約40名警員對峙，警方曾舉黃旗，並以揮動警棍，擊打示威者。大部份示威者回家後，警方仍於黃大仙一帶截查多次市民。

警方於清晨見記者。余鎧均高級警司（社區關係）（警察公共關係科）稱，今日有示威者換衣服到黃大仙製造事端。她形容今日警方處理油尖旺及黃大仙的行動「忍讓、克制」，但激進示威者四處破壞，影響無辜市民，警方已拘廿多名市民。警方聲稱今日激進示威者以燃燒彈、巨型射彈器、燒垃圾筒，毀壞尖沙咀警署內的車輛，甚至襲擊不同意見的市民。警方予以嚴厲讉責。

重溫《香港01》旺角再遊行、黃大仙衝突直播

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