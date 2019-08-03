【黃大仙衝突．全日總覽】警方：激進示威者換衣服製造事端

晚上約10時45分，多名防暴警於黃大仙抬捕兩名男子，記者在現場未見涉事男子身上被搜出示威物品。 之後逾數百名居民到地鐵站與防暴警對峙。市民包圍多架警車，甚至以腳踢警車。有示威者表示，希望警察離開，又表示：「黃大仙唔歡迎你！」 有示威者不斷向警方投擲雜物包括磚頭，又噴出滅火筒滅火煙。警方一度舉黑旗，之後就出催淚煙。

2019年8月4日 星期日

【4:22】警方於清晨見記者。余鎧均高級警司（社區關係）（警察公共關係科）稱，今日有示威者換衣服混入人群到黃大仙製造事端。她形容今日警方處理油尖旺及黃大仙的行動「忍讓、克制」，但激進示威者四處破壞，影響無辜市民，警方已拘廿多名市民。警方聲稱今日激進示威者以燃燒彈、巨型射彈器、燒垃圾筒，毀壞尖沙咀警署內的車輛，甚至襲擊不同意見的市民。警方予以嚴厲讉責。

【2:53】現時仍有逾60名示威者，於黃大仙紀律部隊宿舍一帶，與大約40名警員對峙，警方曾舉黃旗，並以揮動警棍，擊打示威者。

【2:22】警方方面發出公佈，有激進示威者聚集並包圍黃大仙紀律部隊宿舍，向宿舍投擲大量雜物，導致低層宿舍玻璃窗被打破，並破壞車閘欄杆等政府公物，嚴重威脅無辜居民的人身安全。 警方已於附近一帶施放催淚煙，又呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【1:54】逾數百名防暴警察持長盾於正德街聚集，有居民被抽查身份證。不少黃大仙居民於居民的大堂附近，不斷喝罵街上聚集的防暴警察，「走啦，走啦」的叫罵聲不絕。

【1:46】警方防線推至附近馬路，但由於馬路上有多輛汽車，難以後退，現場出現交通堵塞。

【1:36】防暴警在東頭村道馬路及行人路推進，之後轉入正德街。途中示威者陳伯曾被警察箍頸，他之後倒地，狀甚痛苦，其後有醫護人士到場照顧他。

【1:13】約二十幾名防暴在睦鄰街列陣，由於不斷以強光照向記者，引起現場記者不滿。有記者又再投訴，不滿警察之前用胡椒噴霧噴記者。

【0:59】警方再向示威者發放多枚催液彈，之後更有疑似紀律部隊宿舍居民，與示威者爆發衝突。涉事宿舍居民為約7名中年男子，一度持垃圾筒推向示威者，雙方一度有肢體衝突。另外現場地上發現爆竹，但未知由什麼人擲出。

【0:40】有現場消息指，黃大仙站附近的宿舍，一度有居民宿舍從高空擲物。記者在場後，亦見到至少有四次，裝有液體的膠袋從紀律部隊宿舍擲下。在街道上的黃大仙居民為此十分激動，不斷向紀律部隊宿舍喝罵，又用射燈射向懷疑扔物品出街的宿舍單位。

【0:24】警方再向黃大仙警署聚集的市民發射另一枚催淚彈。現場仍有數百名市民包圍黃大仙警署。有示威者向警署內擲雨傘，又在牆身噴上「光復香港，時代革命，皇天擊殺」。

【0:05】防暴警方至凌晨時份，向現場的市民發射催淚彈。之後警方曾退至沙田坳道近親仁街位置。

+ 5 + 4 + 3

黃大仙紀律部隊宿舍高空擲液體膠袋，有過百居民喝罵。（羅君豪攝）

2019年8月3日 星期六

【11:45】有30幾名防暴在沙田坳道與東頭村道及睦鄰街交界列陣，與市民對峙，又用強光照向示威者。

黃大仙至晚上，一隊防暴警察在黃大仙站在拘捕兩名男子。當時兩名男子一名身穿白衣，另一名身穿黑衣，據了解被搜的男子當時戴上口罩，然而記者未見現場警方於他們身上搜出示威物品。

之後數十名街坊到現場抗議，市民非常鼓燥，不斷高叫：「香港警察，知法犯法！」又大叫「無人鐘意警察呀！」警方呼籲非法集結，否則會將市民拘捕。其中一名到場市民葉太眼有淚光，希望警察離開，又稱「呢度只係見過白粉佬，無見過罪犯。」之後警方一片噓聲中沿沙田坳道後退。

數百名市民包圍警車

現時現場市民已增至數百名，現正包圍警車。有市民以雨傘拍打及以腳踢警車。警察在撤退及離開途中，部分警車未及離開，加上市民要求警察釋放被捕人士，因而不讓最少2輛警方車輛離開，當中包括一輛警方私家車

+ 3 + 2