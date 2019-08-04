發展局設主要項目精英學院冀3年培訓150人　提升工務工程專業水平

發展局局長黃偉綸今（4日） 發表「局長隨筆」網誌，網誌中他邀請常任秘書長（工務）林世雄介紹早前成立主要項目精英學院，旨在培訓公職人員，以更創新的思維及與時並進的領導技巧，推展工務工程項目。 當局又與牛津大學合作，推展主要項目領導計劃，於未來3年為約150位負責工務工程的政府首長級官員及業界高級領導人才，提供高級領導人才專業培訓計劃，首兩批公務員將分別於8月中和9月到牛津大學受訓。

主要項目精英學院於兩星期前（7月22日）正式成立，財政司司長陳茂波及發展局局長黃偉綸均有到場出席成立典禮。陳茂波致辭時提到，精英學院是政府未來人力資源的重大投資，又期望透過計劃培訓香港未來工程項目的領導人才。

陳茂波在成立典禮致辭時提到，精英學院是政府未來人力資源的重大投資，又期望透過計劃培訓香港未來工程項目的領導人才。（發展局圖片）

林世雄指，學院是亞洲首個專門培訓主要工程項目領導人員的學院，成為推動本地建造業專業化的重要基石，務求提升負責工務工程同事的領導能力和專業水平，從而令主要項目有更佳表現。

首兩批人員將分別於8月及9月到牛津大學受訓

他指，政府由今年8月起透過與牛津大學合作，推展主要項目領導計劃，旨在未來3年為約150位負責工務工程的政府首長級官員及業界高級領導人才，提供具結構性、持續性和現代化的高級領導人才專業培訓計劃，而首兩批各25人的公務員將分別於8月中和9月到牛津大學受訓。

他提到，政府未來數年在基本工程的年度開支預計會增至超過1,000億元，整體建造業每年的工程量亦會增至超過3,000億元，其中包括興建公私營房屋、推展醫院發展及重建計劃、發展及擴建新市鎮和新發展區等。