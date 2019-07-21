建造業人手短缺　黃偉綸冀推動科技應用　吸引年輕人才入行

近年來，香港建造業興旺，但是本港建造業卻面對人手老化、技術工人短缺等問題。發展局局長黃偉綸今日（21日）發表日誌，表示政府會加強建造業人才培訓，提升從業員的技術，並帶頭推動創新科技應用，優化設計、協調工作，以此吸引更多年輕人才入行。 他並寄語建造業可以薪火相傳，年輕從業員可以快速掌握新技術，為建造業帶來新氣象。

黃偉綸於上周一（15日）主持「青年魯班選舉」頒獎典禮，表彰建造業中表現傑出的年輕從業員，加強他們的行業歸屬感之外，亦鼓勵更多年輕人加入建造行業。他並表示，香港未來對建造服務需求非常殷切，鼓勵年輕人無論得獎與否，只要在行業內不斷充實自己，努力向上，前途無可限量。

黃偉綸（右）向「青年魯班選舉」得獎者頒發獎項。他鼓勵年輕人在行業內不斷充實自己，努力向上，前途是無可限量的。（發展局供圖）

推動業界應用創新科技

黃偉綸表示，面對本港建造業人口老化、技術工人短缺的問題，政府一方面加強建造業人才培訓，提升從業員的技術水平；另一方面一直帶頭推動創新科技應用，例如在公營項目試行MiC（「組裝合成」建築法），並在多個工程項目運用BIM（建築信息模擬）技術，優化設計和協調工作。另外，VR（虛擬實境）技術亦應用到安全訓練上，加強工友的安全意識。他並希望建造行業的青年人能把握時代進步和科技發展的趨勢，積極掌握和應用創新科技。

黃偉綸並表示，政府未來會持續推展各項惠及民生的工務工程，以期望各年輕從業員能快速地掌握建造業的新技術，不斷努力，為建造業帶來新氣象。