【港島西集會】中西區運動場、泳池提早關閉　市民多稱未知安排

政府修訂《逃犯條例》掀起風波，市民陸續於各區發起示威活動，今日（8月4日）更延伸到將軍澳及港島西。繼上周日於港島區遊行後，其中港島西遊行申請方原先計劃由堅尼地城行至中山紀念公園，惟遭警方反對，只有於卑路乍灣公園集會獲批不反對通知書。 因應區內有集會下午5時起舉行，縱使今日適逢全民運動日，但中西區多個運動館及泳池均要提早於下午3時關閉。有多名使用場地的市民表示，不知道會提早關場，但表示對自己影響不大，坦言明白示威目的，不能夠只方便自己。

適逢今日為全民運動日

康文署宣布，中西區多個體育館，包括堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、中山紀念公園體育館、中山紀念公園足球場、中山紀念公園籃球場和上環體育館，將提前於下午3時關閉。適逢今日為一年一度的全民運動日，康文署轄下設施將免費開放。

位於中聯辦附近的中山紀念公園，多項運動設施，包括體育館、泳池、籃球場及足球場均於門外貼有告示，就更改開放時間提醒市民。不過於下午約一時，籃球場、足球場及泳池均未有太多人使用。

原打算在場打籃球至下午四時的梁先生，稱事前不知道球場將提早關閉，惟於約二時半由職員告知，故提早離開。他稱本身支持示威者訴求，認同應以和平手法爭取，認為關閉球場的犧牲不算大，坦言港島區運動場館多，可另覓地點運動。他又認同提早關閉場地的做法，「啲人可以早啲走。」同於場地內打籃球的黎先生同樣稱未獲悉場地提早關閉，不過對此表示不介意，稱明白示威者會用各種手法爭取訴求，「世界各地都係咁。」不過他擔心手法漸為激進會帶來負面印象，造成反效果。

羅先生明白示威目的，坦言不能夠只在意自身方便。（張嘉敏攝）

認同要保障使用者安全

一早預訂場地打乒乓球的羅先生同樣不知場館會提早關閉，他引述職員曾透露或會預早清場，但未有說明時間；不過由於他預訂時段至下午二時，故未受到影響。

羅先生坦言就算示威活動妨礙到運動時段亦不介意，「自己又唔係24小時享用設施，唔可以只係方便自己。」不過他續稱，上周警方於西區施放催淚彈，氣味攻入其居於正街的爺爺，令其喉嚨略感不適。



至於在泳池教水的袁小姐表示自己不知泳池同樣會提早關閉，惟她表示自己會授課至3時，故未受影響。她又稱港島區泳池眾多，可將課堂調至其他地方。她稱為保障使用者安全，認同應提早閉池，不過同樣支持示威者爭取訴求。