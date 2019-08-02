【逃犯條例】警方不批港島西遊行　籌委會：將另籌公民集會

反修例運動持續，網民早前再發起8.3旺角遊行、8.4的「港島西大遊行」及將軍澳集會遊行。不過，除了將軍澳外，其他遊行申請均遭拒批，警方只准集會。 「港島西大遊行籌委會」今日（2日）指，對警方的決定表示遺憾，大指現時距離8月4日尚有日子，他們將籌備另一個公民集會，若有新消息將會盡快公佈。

8.4的「港島西大遊行」，警方稱反對遊行，但不反對舉辦集會。（資料圖片）

周日的舉行的「港島西大遊行」，申請人本來擬由堅尼地城科士街臨時遊樂場，經西環遊行至中山紀念公園。不過，警方只批准集會，又指遊行會經過人多車多的區域，加上路面狹窄，若發生暴力衝突，警方將難以執法。

將籌備另一個公民集會

「港島西大遊行籌委會」今日指出，他們對警方的決定感到遺憾，重申基本法賦於港人遊行的權利。他們說，至今仍然堅持市民集會表達訴求的權利，在8月4日的剩餘時間內，將會努力籌備另一個公民集會。若有新消息，若會盡快公佈。

不過，對於會否就警方結果作出上訴、警方同意當日的舉行的集會是否如期舉行，他們未有回覆。

「港島西大遊行籌委會」今日指出，他們將會努力籌備另一個公民集會。（港島西大遊行發起人提供）

旺角遊行已提出上訴

此外，有網民早前發起明日舉行的「旺角再遊行」。不過，警方只准在起點晏架街足球場集會，並發出不反對通知書，但反對之後的遊行。

警方認為，過去兩個月的遊行集會後，曾發生過有示威者、記者及警員嚴重受傷等事件，加上旺角區人流及車流密集，若發生暴力衝突，嚴重影響市民及旅客安全等。

現時申請人已提出上訴，遊行上訴將於今日下午5時半進行，未知結果。