【Botox奪命案】整形醫生李宏邦再提堂　控方索取進一步醫生報告

86歲整形外科醫生李宏邦被指，去年在診所內為52歲女客人注射肉毒桿菌，致對方昏迷，最終送院後不治。李宏邦因而被控企圖誤導警務人員等21項罪名，案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂。控方透露法醫證實事主在接受肉桿注射時死亡，當時亦受麻醉藥及鎮靜劑影響，控方要索取進一步醫生報告，以決定是否可以加控誤殺罪，案件押後至11月7日再提訊。

被告李宏邦被控企圖誤導警員等21項罪名。（林樂兒攝）

被告為86歲醫生李宏邦，被控2項「企圖誤導警務人員罪」、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」及7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」。他被指於去年11月11日，在尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心1706室，李宏邦醫生美容整形集團診所干犯以上罪行。

會再索取意見再決定是否控誤殺

控方指由於法醫證實事主在接受肉桿注射時死亡，但由於她當時亦受麻醉藥及鎮靜劑影響，故控方要進一步向整形外科及麻醉科醫生索取報告，以辨別真正死因，然後再索法律意見，以決定是否能起訴被告誤殺罪。裁判官終考慮到案件需要索取特別的醫生報告，亦有其複雜性，故押後至11月7日再提訊。

案件編號：KCCC1283/2019