【8.5罷工】多區集會主辦方聯合聲明　促政府立即回應五大訴求

有網民今日（5日）發起罷工及七區集會，其後多個地方更發生警民衝突。金鐘、旺角及黃大仙區集會主辦方指出，各區均有大量市民參與，展現港人堅持五大訴求的堅定立場。 他們批評，特首林鄭月娥仍然對訴求視而不見，以為單憑鎮壓能解決問題，結果只會適得其反，迫使市民更激烈反抗。主辦方批評警方將市民視作「暴徒」驅散，強烈譴責警方目無法紀，失去人性，促請政府立即回應五大訴求。

今日多區發生警民衝突，警方曾發射多枚催淚彈驅趕在場示威者。（余俊亮攝）

金鐘、旺角及黃大仙區集會主辦方指出，今日各區均有大量市民參與，展現港人堅持五大訴求的堅定立場。不過，他們批評林鄭月娥仍然對訴求視而不見，更聯同「殺紅了眼」的警察，才是將香港推向危險邊緣的元兇。

主辦方批評：「（特首）以為單憑血腥鎮壓就可以解決問題，結果只會適得其反，迫使市民更激烈反抗。」

曾拘捕協助集會的義工

他們批評，警方繼續無視市民上街是為了表達堅定的訴求，並只將市民視作「暴徒」驅散，近乎瘋狂地不停發放催淚彈，漠視在場其他市民，包括正在參與合法集會的市民的安全。

他們指，在黃大仙區，警察將催淚彈射向地鐵站出入口、集會地點黃大仙廣場的主要疏散通道，甚至射入黃大仙祠內，亦有市民目睹警察在油車旁發射催淚彈。在晚上八時許，警察以集會內有暴徒為理由，進入廣場拘捕市民，包括一名協助集會的義工，但又同時聲稱不反對通知書繼續生效，可以繼續集會。

至於金鐘，他們又指警察在集會地點附近不停發射催淚彈，令參與和平集會的市民蒙受不必要的恐慌。

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譴責警方目無法紀

多區集會的主辦方強烈譴責警方目無法紀，草菅人命，失去人性，並促請政府立即回應五大訴求。