【8.5罷工】田北辰：示威者分兩類　政府需回應和平示威者訴求

修訂《逃犯條例》的爭議持續兩個月，昨﹙5日﹚更引發「三罷」行動及多區同時集會，其後多地發生警民嚴重衝突。 實政圓桌立法會議員、荃灣區議員田北辰今(6日)於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日曾到示威現場觀察，認為示威者分為兩類，前面的一小撮人或「不想要一國兩制」，甚至可能具「港獨含意」；而後面大批示威者多是平和的，他認為政府要回應後者訴求。

有市民昨日發起罷工、罷市、罷課「三罷」行動及多區集會，其後本港多個地點發生衝突事件。荃灣昨有多處堵路及衝擊，部份示威者在荃灣警署外聚集。田北辰表示昨身處現場，曾嘗試與最前線的示威者溝通，但對方無意對話。他認為示威者實際上分為兩類，少數前線示威者或「不想要一國兩制」，甚至可能具「港獨含意」；而在後面大部份示威者多數表現較平和。

田：政府應回應「撤回」及獨立委員會訴求

田北辰認為政府要回應後面的那批示威者，若政府回應五大訴求中的撤回《逃犯條例》修訂及、立獨立調查委員會兩點，相信示威者會少一半。對於昨日荃灣發生藍衣、白衣人襲擊示威者事件，他認為現時不時發生多區同時「閃擊」的事件，不論是由藍衣、白衣還是黑衣人發起，政府都應小心處理，有任何傷亡均是很震憾的事。

陳皓桓：警察未拘捕刀手，只是驅散示威者

民陣副召集人陳皓桓昨晚目擊白衣人斬傷示威者事件，他今早在在電台節目上「重組」當時情況，表示自己當時在眾安街用膳，突然看到街上有40名白衣人追住一名記者。陳和同伴衝出餐廳追隨，當時部份持刀白衫衣人跑入小巷，並用刀斬傷一名示威者後逃跑，其他示威者於是追打該名白衣人。陳憶述，5至10分鐘後警員抵達，惟未有拘捕襲擊者，只是驅散人群，白衣人隨後由救護車載走。

陳皓桓要求警方回應為何未有解決荃灣的黑社會問題，為何未有拘捕刀手，只是驅散及拘捕示威者。