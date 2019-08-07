【學生被捕】浸大學生會：方仲賢精神憔粹　無理拘捕製造白色恐佈

浸大學生會會長方仲賢昨晚（6日）在深水埗，因購買10枝「鐳射槍」，遭5名休班警員以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。浸大學生會指出，方仲賢當時購買「鐳射筆」。 浸大學生會內務秘書方嘉誠今日(7日)早上致電商台節目《在晴朗的一天出發》時批評，方仲賢被捕時並無反抗卻遭警員「叉頸」，指做法是濫用私刑。他重申，「鐳射筆」並非武器，形容警方的無理拘捕是製造白色恐佈。 方仲賢仍然在明愛醫院留醫，方嘉誠指對方的精神比較憔粹。

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被休班警攔截及拘捕。(讀者王先生提供）

浸大學生會會長方仲賢昨晚7時許在深水埗被捕，警方指5名休班警員當時認為方形迹可疑，於上前截停搜查，但方當時卻逃走。警員稍後在方手持的膠袋搜出10支「鐳射槍」，每支長約18厘米，以涉嫌管有攻擊性武器作出拘捕。

浸大學生會內務秘書方嘉誠表示，當時有人拍方仲賢的肩膀，他感到驚慌於是想離開現場。期間，有警員向方仲賢「叉頸」，方嘉誠指：「方仲賢在過程中無襲擊警員，即是警員正濫用私刑。」

批評警方說法荒謬

方嘉誠又質疑，購買「鐳射筆」並非違法。對於警方指，攻如該物品本身非攻擊性，但有人用作攻擊用途，則可歸類攻擊性武器，方嘉誠形容說法荒謬，「警察覺得是武器便可以拘捕，有很多東西都可以是武器」，強烈譴責警方製造白色恐怖。

被問及方仲賢的情況如何？方嘉誠指見過對方，覺得對方的精神比較憔粹，身體狀態還好。