【騎馬人莫振華之死】肇事馬匹性情乖巧　練馬師稱未見馬匹有狀況

賽馬會騎馬人莫振華，去年7月於方嘉柏馬房晨操時墮馬，送院搶救後翌日不治。死因裁判法庭今（7日）就其死因展開研訊，副練馬師鍾智強稱，事件中涉案的兩匹馬，偏老的「越影」有出賽經驗、性情乖巧，而後來跑出的「心中有理」則較年輕，亦偏敏感，但非剛烈，惟每匹馬受驚的程度不同，有些會被飛過鳥兒嚇到。他又指馬匹被騎的數分鐘最易發脾氣，他當日亦有監察馬兒一段時間見情況穩定才去更衣，惟他更衣期間卻發生意外。

副練馬師鍾智強稱意外泩前，他有觀察馬兒數分鐘，未見有任何狀況。（林樂兒攝）

副練馬師更衣期間發生意外

死者莫振華（終年39歲，下稱：莫）去年7月17日清晨，莫在方嘉柏馬房策騎馬匹「越影」時墮馬，送院後翌日不治。死者家屬及賽馬會均有大律師代表出庭。

莫的好友兼上司、賽馬會副練馬師鍾智強供稱，莫2012年入行，曾任騎師，後轉當騎馬人。騎馬人會於凌晨4時至7時半按練馬師安排，助馬匹運動。鍾案發時正在更衣，突然聽到有人大叫，便往沙池查看，發現倒地的莫呼吸急促、鼻孔有血。

馬場「抖暑」未有安排救護服務

鍾謂，對方沒有回應其呼喚，為免急救時不慎加重傷勢，遂叫另一職員通知保安報警。他解釋此舉是因馬房地點難以說明，交由保安召援並指示救護車駛來會更好。

鍾道，平日馬場有聖約翰救傷車駐守，泊車位與出事位只距200米，惟案發時正值馬季收鑼，沒有駐場的救護服務。經此事後，馬場今年「抖暑」也備有安排救護服務。

正受沖洗的馬匹突然跑走

庭上播出事發錄影片段，可見包括莫的3人在馬房內圍俗稱「地堂」的沙池騎馬。早上5時53分，在樓上受水喉沖洗的馬匹「心中有理」突然後退跑走，同時沙池中的「越影」亦奔離沙池，當時策騎「越影」的莫墮至地上。及後，數人走向莫。

死者莫振華的遺孀鍾灼貞質疑未有即時報警。（林樂兒攝）

每匹馬受驚程度不同

鍾形容片中策騎速度屬緩步跑，偏老的「越影」有出賽經驗、性情乖巧，而較年輕的「心中有理」則偏敏感，但非剛烈的馬兒。他又指，每匹馬容易受驚的程度不同，有些會被飛過鳥兒嚇到。裁判官指出「心中有理」跑走前，水喉正射著其臀部，鍾則認為沖洗方式無不妥。而被問及沙池的馬能石看到樓上同伴，鍾回答可見到頭部。

家屬質疑未即時報警

代表死者家屬的大律師續問，莫墮馬後的2分鍾內，是否無人報警或通知保安。鍾稱不確定，但承認走向莫的速度不快，當時未覺驚慌，指先想知道發生何事再報警。

代表馬會的大律師則問他更衣一事，鍾指馬匹被騎的數分鐘最易發脾氣，他當時監察了數分鐘，見馬兒情況穩定才去更衣。他認為，即使目睹事件發生，也無法阻止馬兒。

研訊明續。

案件編號：CCDI-567/2018