【逃犯條例】旅議會指東南亞3至5成訪客取消來港　料9月後更慘淡

反對修訂《逃犯條例》遊行集會遍地開花，本周末將再有多場遊行及不合作運動。航空界將於周五（9日）一連三日，於機場發起「萬人接機」靜坐集會，並指不會申請不反對通知書。機管局表示，會與機場相關業務者保持緊密溝通，及有應變措施，確保機場運作正常。 旅遊業議會則指，已聯絡業界密切留意時間，並提醒旅客提早出門及預留時間作登機手續等。而過去兩個月，因港府仍未回應坊間訴求，各區多次發生警民衝突，催淚彈橫飛場面成為常態，令訪港旅客卻步；旅議會指，3至5成東南亞來港旅客取消行程，部分旅行社踏入8月更是「未有收到新客」，預料9月後旅遊市況更慘淡。 縱橫遊料外遊團亦會影響，料9月、10月報團外遊人數，較去年同期下降1至2成，而團費亦將下調約5%至10%。

航空界將於周五起（9日）一連三日，於機場發起「萬人接機」靜坐集會。（資料圖片 / 葉家豪攝）

持續兩個月的反修例風波，近期演變為大型警民流血衝突，元朗更出現白衣人無差別襲擊市民。面對「快閃」示威升級，有掟磚、燃燒雜物縱火等，警方亦在黃大仙、天水圍等多區「催淚彈放題」。繼早前，有11個國家及地區對本港發出外遊警示，不少旅客取消來港行程。

黃進達：6月及7月情況非常不理想

旅議會主席黃進達表示，6月及7月的海外短途市場中，有3至5成的東南亞旅客取消行程，包括日本、韓國、泰國、印尼及菲律賓，形容是「好靜，非常之不理想」。而7月初至8月底，則預料陸續有商務旅客減少或取消訪港行程。因應近期示威遊行進一步激烈，整體訪港旅客數字有下滑，其中內地訪港團每日下降至160團至170團，「以往暑假是旅遊旺季，內地團每日有約200團。」

黃進達表示，坊間於本周五（9日）在機場舉行的靜坐集會，因未有申請不反對通知書，或與早前的同類型集會有所不同，但已與機場及旅遊業界密切聯絡，包括做好人流疏導。（資料圖片 / 葉家豪攝）

有旅社稱踏入8月 未收到訪港新團報名

他指，長途市場雖仍能維持，但開始接獲取消行程個案，擔憂有連鎖效應。他又指，有旅行社稱踏入8月，仍未收到訪港團的新報名，擔心情況持續惡化，或變為給員工「無薪假期」，「即使港人在短途市場外遊亦有下滑，大家消費心情一般，加上中美貿易戰關係，預料出遊人數按年減少5%至10%。」他補充，復甦本港旅遊業時間需時，「已經不斷與海外旅行社解釋這邊的情況。希望事件暫告一段後，各界盡快作推廣旅遊宣傳。」

縱橫遊料外遊團將下降最多兩成 團費將下調約5%至10%

縱橫遊行政總裁袁振寧則指，因暑假出團的報名早於5、6月開始，故暫未能看見明顯變動，但坦言對9、10月後情況感到擔心，「外遊意欲一定會受影響，報團人數預料比去年同期下降1至2成。」他表示，下月出發的整體團費下調約5%至10%，及日後或加推優惠價吸客，如台灣4日遊團費約1,000元等。

對於本周五在一號客運大樓機場接機大堂舉行的靜坐集會，他則認為早前的集會屬和平形式，對禁區亦無影響，只是有領隊及旅客反映人多難找交通工具回家，相信是次集會也不會影響旅行團行程，「可能外國旅客抵港後，見到情況或影響對香港印象。」

航空界將於周五（9日）一連三日，於機場發起「萬人接機」靜坐集會。（資料圖片 / 葉家豪攝）

中旅社自由行業務中心助理總經理楊世鑫表示，屆時會配合機管局措施，保持與旅客及機場得溝通，以確保旅行團服務質素。

機管局回覆《香港01》查詢表示，留意到網上有人發起於8月9日於機場集會，據其所知，並未有任何就有關活動而提出的申請。機管局指出，會與機場業務者保持緊密溝通，及有應變措施，確保機場運作正常。