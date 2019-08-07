【逃犯條例】衝突下關站清車被狠批　地區素人到港鐵總部遞信

721元朗站內有白衣人無差別襲擊市民，期間港鐵一度要求乘客下車；727又曾有速龍小隊進入站內向示威者揮棍；714沙田新城市衝突中港鐵「飛站」引起恐慌......近日事件中，港鐵的處理手法屢受批評，今天(7日)有八個社區組織代表，將早前收集到的約700個市民簽名和意見，聯合一同遞交公開信到港鐵總部。他們要求港鐵詳細解釋和檢討事件，確保日後能保障乘客安全。

八個政治素人來自不同地區，透過網上平台「自由系」聚在一起。(呂諾君攝)

八個政治素人來自不同地區，代表了不同的社區組織，他們透過網上平台「自由系」聚在一起，當中包括荃灣區的劉肇軒和謝旻澤、荔景區的王天仁和蔡雅文、深水埗區的林倩同和冼錦豪，以及沙田區的楊思健和廖栢康。因見近日示威活動頻繁，而港鐵作為全港最大的運輸網絡，處理集體行動的手法卻受到爭議，今天他們到港鐵總部提交請願信，「飛唔飛站、點樣配合警方行動，處理嘅時候以咩條件行先，其實港鐵都冇全盤仔細交待過，令好多市民感到擔憂。」

沙田區的廖栢康(左)和楊思健(右)指，在短短兩天已收到數百街坊簽名。(呂諾君攝)

他們認為，港鐵應加強透明度，讓公眾知悉職員遇到不同情況下的內部指引。他們以沙田站關站為例，質疑港鐵配合警方要求「作出驅散」，但關站後反成「困獸鬥」。「作為公共交通工具，港鐵服務嘅係廣大市民，而非單單只對警方負責，好應該嘗試去保障主要服務對象。」八位地區人士又批評，721元朗事件上，車務中心和車長以「清車」為由，要乘客走出月台，危險情況下車廂不關門亦不開出，沒有將乘客安全放在考量上，促提供清晰指引讓他們可以判斷情況。

示威浪潮未有止息，本周日將進行深水埗大遊行，服務石硤尾區的冼錦豪指出，區內長者很多，如有突發事件未必能行動迅速，因此希望港鐵在疏散行動上不要再重蹈覆轍。他們又提到港鐵口號「心繫生活每一程」，現時已變成「心繫生命每一程」，市民乘搭時要時刻擔心安全，因此港鐵應盡快全面交待真相及保障乘客安全。