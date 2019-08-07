葡萄酒「XLV」被指侵犯法國名牌「LV」版權　港酒商裁敗訴需賠償

酒商在港銷售由法國品牌Louis Vuitton (LV) 第五代後人創辦的葡萄酒「XLV」，惟「LV」商標持有人指對方是侵犯其商標，循民事途徑興訟。高院今(7日)頒下判詞，指「XLV」和「LV」相似，酒商的行為屬侵權，遂判「LV」商標持有人勝訟。法庭頒令禁制酒商侵權，並要酒商作出賠償及支付對方訟費。

沙路威法國紅酒有限公司董事黃守迎（前,左）指XLV字體與大小均與LV不同。(XLV Wine facebook圖片)

被告指為同一家族後人名字的縮寫

原告為Louis Vuitton Malletier和LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA，擁有「Louis Vuitton 」的商標。被告則為沙路威法國紅酒有限公司及其董事黃守迎。

黃在審訊時提及，涉案葡萄酒是Louis Vuitton 家族後人Xavier Louis Vuitton推出，「XLV」是其名字的縮寫。

官指Louis Vuitton是全球性品牌

法官在判詞指，根據原告的證供，自1835年起「Louis Vuitton 」由一個法國品牌，發展成一個全球性的品牌，在66個國家共有466間分店。Louis Vuitton Malletier於1979年在港開設第一個分店，現時共有8間分店。而在2008年至2012年間，「Louis Vuitton 」相關貨品的銷售額，由每年的35億元增至50億元。

9成受訪者以為「XLV」與「LV」有關

原告在審訊時傳召4名證人，他們均稱以為被告的葡萄酒，是源自「Louis Vuitton 」。法官接納他們的觀察，並指他們的證供支持原告在審訊時提及的調查。而該些調查顯示，逾9成受訪者會誤以為「Xavier Louis Vuitton」，跟「LV」和「Louis Vuitton 」有關。

法官認為，「XLV」和原告的商標非常相似，又解釋，「Xavier Louis Vuitton」和「Louis Vuitton 」都是法國人的名字，而且只差一字，遂裁定被告侵犯原告的商標和假冒，除頒發禁制令和下令被告賠償外，被告亦需支持原告的訟費。

案件編號：HCA 1900/2013