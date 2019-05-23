Starbucks貓爪杯變身「魁隆杯」？淘寶售價過千　涉雙重侵權

Starbucks中國早前推出一款外形可愛的貓爪杯，因為限量銷售引起全城瘋搶，一度炒到天價。近日有淘寶商家趁Marvel年度大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）熱映，在貓爪杯加入反派角色魁隆（Thanos，內地譯為「滅霸」）的無限手套元素，令貓爪杯瞬間變成「魁隆杯」。

淘寶上的「滅霸杯」售價過千。（網站截圖）

在淘寶上，搜索「滅霸杯」（即「魁隆杯」）後可以看到各式各樣的產品，被命名為「滅霸杯抖音網紅復仇者聯盟」「無限手套滅霸杯」，這些杯子樣式跟貓爪杯較像，圓圓的杯體，點綴有粉色的櫻花，只是裏面軟萌可愛的貓爪，被無限手套所取代，六顆「寶石」閃閃發光。價位則是從39元到1058元（人民幣，下同）不等。

還有不少商家在產品名字上，將「星巴克」「貓爪杯」的字樣和「滅霸杯」放在了一起。「滅霸杯星巴克貓爪杯子」「星巴克貓爪滅霸杯」在淘寶上比比皆是。其中，有「星巴克」光環加持的「滅霸杯」售價大多偏高，有一家店的售價達到398元。還有商家客服人員稱，他們賣的這款「滅霸杯」就是星巴克出品的杯子。

此外，不少杯子的外觀上，寫有「THANOS」的字樣，包裝盒上印有帶著無限手套的魁隆形象。其中一家淘寶店鋪在產品的圖片和介紹上都寫有「漫威正版授權滅霸杯」的字樣，並注明杯子的設計靈感來源於Marvel主題復仇者聯盟。

「滅霸杯」打著Starbucks貓爪杯旗號，叫價近400元人民幣。（網絡圖片）

Starbucks否認出品「滅霸杯」

惟其後有內媒揭露「滅霸杯」並非Starbucks官方出品，也未獲得Marvel授權。

首先有淘寶店承認，「滅霸杯」來自不同的生產商，他們分別從3個廠家拿貨。而Starbucks上海總部回應淘寶網店是否涉及侵權時稱，消費者去門店和星巴克天貓旗艦店購買的商品，Starbucks上海總部是會負責的；如若通過第三方商管道購買到假貨，建議消費者首先去找賣家溝通協商，Starbucks方暫無法幫助消費者維權。也就是間接否認了Starbucks中國與淘寶售賣的「滅霸杯」有關聯。

此外，當淘寶商家被媒體詢問「漫威正版授權」是甚麼意思時，商家卻言辭含糊，表示「這個不用管的」。

有淘寶商家註明是「漫威正版授權」，但未有正面回應是否真的獲得授權。（網絡圖片）

律師：商家可能涉嫌雙重侵權

有內地律師評論事件稱，「滅霸杯」的圖案與無限手套相似程度較高，無限手套來源於Marvel電影宇宙（MCU）作品《復仇者聯盟4》，同時該電影又是改編自Marvel漫畫。如果沒有經過授權，「滅霸杯」涉嫌侵犯Marvel電影宇宙及Marvel漫畫的著作權。

該律師還指出，如果Starbucks的貓爪杯沒有諸如外觀設計專利等的權利，是沒有辦法仿冒產品進行打擊的。但如果仿冒產品的宣傳用語明示或暗示該產品來源於Starbucks，則仿冒產品的銷售者涉嫌違反反不正當競爭法。又或者仿冒產品的宣傳用語抄襲Starbucks貓爪杯的宣傳用語，該宣傳用語是受到著作權法保護的，仿冒產品的商家就違反了著作權法。