【港鐵不合作運動】金澤培：40年來前所未見挑戰　須執法機構處理

政府修訂《逃犯條例》引發多場大型示威及遊行，早前更有網民發起不合作運動，令行車服務受阻。 港鐵行政總裁金澤培今日（8日）出席中期業績發布會時指，港鐵近日面對通車40年來前所未有的挑戰。他又指，港鐵僅是公共交通服務營辦商，倘涉及大型的公眾活動和嚴重暴力事件，須由執法機構處理。

港鐵行政總裁金澤培說，港鐵面對40年來前所未有的挑戰。（高仲明攝）

對於早前網民發起不合作運動，金澤培指出，港鐵面對40年來的前所未有的挑戰，明白前線同事面對巨大壓力，並讚揚前線同事堅守崗位，提供安全、可靠及有效的列車服務。他又指，港鐵僅是公共交通服務營辦商，倘涉及大型的公眾活動和嚴重暴力事件，須由執法機構處理。

金：情況倘繼續 冀乘客體諒

他形容，若日後情況繼續出現，將會造成滋擾，希望乘客能體諒。被問及有無乘客作被票控，他未有正面回應，只稱根據港鐵附例，他們要提供暢順服務。

商場收入有輕微影響

他又指，本港過去發生多場大型示威活動，由於部份商場鄰近港鐵站，承認對商場收入有輕微影響，同時亦影響了市民出行。

在7月21日，元朗站有白衣人手持雨傘及竹枝，衝上月台追打身穿黑色衣服的人士。（香港01記者攝）

不保證第三者保險必定有賠償

對於7月21日元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊市民事件，有市民在港鐵站內受襲。金澤培說，傷者可向港鐵申索第三者保險賠償，惟不能保證必定得到賠償。被問及會否參考2017年港鐵縱火案的做法向傷者捐錢，他同樣未有回應。