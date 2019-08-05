【8.5罷工】港鐵：東鐵路軌發現單車、手推車　有列車受阻2小時　

市民發起今日（5日）全港三罷，即罷工、罷市及罷課，以及不合作運動，港鐵多條路線受影響，荃灣線及觀塘線服務一度全線暫停。港鐵下午1時交代早上的車務狀況，港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，由於多宗乘客按動緊急掣，早上7時50分起多條路線只能提供有限度服務；車站內有示威者及市民爭執，職員有嘗試調停。受影響期間，港鐵派出接駁巴士，但接駁巴士的接載能力有限，加上多個車站需要接駁巴士，故乘客需要較多時間候車。 港鐵指出，今早東鐵線由上水開出的首班車遲了7分鐘開車，因路軌上發現有單車、鐵枝等，最終列車遲了逾20分鐘才到紅磡站；輕鐵的路軌亦有現同樣情況。鄭群興形容行為不負責任，事件危險，影響列車及乘客的安全，希望市民不認進行以上行動，並會報警處理。 另外，荃灣線住中環方向有列車，今早在葵芳站及荔景站中停留超過兩小時，乘客最後需要由緊急門離開。觀塘線有兩處的月台緊急制被破壞。

港鐵總經理（特別職務）鄭群興交代8月5日早上，港鐵的車務狀況。（黃偉倫攝）

今日（5日）有市民自發響應全港三罷，即罷工、罷市及罷課，以及不合作運動，港鐵多條路線受影響，荃灣線及觀塘線服務一度全線暫停，僅得馬鞍山線能夠正常運作。

港鐵總經理（特別職務）鄭群興下午1時見記者，交代車務狀況。

服務受阻近5小時 增派200員工協助乘客

鄭群興表示，由早上的7時50分開始因多宗乘客按動緊急掣，令車務服務受阻，至下午12時45分車務服務才全面回復正常。他指出，服務受影響的5小時內，車務應變中心安排接駁巴士行走受影響的路段，同時在車站也增派200名員工協助乘客，包括嘗試調停車站內示威者與受影響市民的爭執等。

無載客列車曾撞到手推車 需駛回廠檢查

原定早上5時40分由上水往紅磡的首班車，遲了7分鐘開車，因職員在上水至粉嶺、粉嶺至太和及大埔墟至大學站的路軌上發現有單車、手推車、鐵枝等雜物，最終列車遲了逾20分鐘才到紅磡站。

鄭群興說：「曾經有一列無載客的東鐵列車在大埔墟往大學站期間，撞到路軌上的手推車」，職員將車駛回車廠檢查。另外，輕鐵705線的首班車同樣受阻，因濕地公園至天恆站之間的路軌有單車，職員需時移走。

鄭群興重申行為不負責任，事件危險，影響列車及乘客的安全，希望市民不要再進行以上行動；港鐵會報警處理。

對示威者影響到乘客行為感遺憾

另外，荃灣線今早因有示威者阻止車門關上，使一列住中環方向的列車在葵芳站及荔景站中停留超過兩小時。最後，車長將車退後至葵芳站，並安排用車尾的緊急門行回葵芳站離開。東涌線則有示威者將滅火桶塞進列車與月台的空隙；觀塘線鑽石山站的兩邊月台緊急制受人破壞。

鄭群興明白示威者想表達意見，但對有行為影響列車及乘客表示遺憾。他強調，港鐵會努力維持服務，早前也曾與鐵路警區加強溝通。

▼8.5罷工及不合作運動▼