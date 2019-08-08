【交通補貼】 3月份補領及4月份補貼領取將於8月15日結束

政府於5月16日推出一項為期三個月的臨時特別安排，讓市民可於1月、2月及3月份補貼的領取限期屆滿日翌日起計1個月內，透過致電計劃熱線申請補領逾期未領取的補貼。 有關臨時特別安排將於8月15日結束。如市民未有在3個月限期內領取補貼，該補貼金額將無法取回。 4月份的補貼領取限期亦於8月15日屆滿，市民可在限期前從指定地方將補貼儲入八達通內。

運輸署今日（8日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃下申領3月份逾期補貼的臨時特別安排將於8月15日（下星期四）結束，逾期申請將不獲受理。未有領取3月份補貼的市民需於8月15日或之前致電計劃熱線（2969 5500）申請。

運輸署發言人表示，考慮到計劃推行初期有部分市民未有在3個月內領取補貼，在今年5月16日推出為期3個月的臨時特別安排，讓市民可於1月、2月及3月份補貼的領取限期屆滿日翌日起計1個月內，透過致電計劃熱線申請補領逾期未領取的補貼。

有關臨時特別安排將於8月15日結束。往後，如市民未有在3個月限期內領取補貼，該補貼金額將無法取回。

計劃熱線的服務時間為星期一至五上午9時至下午9時，以及星期六、日和公眾假期上午9時至下午6時。申領逾期補貼市民可於期間致電計劃熱線，在選擇所需語言後，先按「1」字，再按「0」字直接聯絡客戶服務員提出申請。申請獲確認後，市民可於申請日起計的下1個月16日起，透過各領取途徑補領逾期未領取的補貼，有關限期為3個月。

發言人亦補充，4月份的補貼領取限期將於8月15日屆滿，建議現時仍未領取四月份補貼的市民，盡快於8月15日或之前透過現有的領取途徑領取補貼。 市民可透過港鐵站和輕鐵的客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內的補貼領取站，或在全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場，以及八達通服務站或八達通手機應用程式，以八達通輕拍閱讀器，將補貼儲入八達通內。

市民可透過計劃網頁（www.ptfss.gov.hk）、八達通手機應用程式及計劃熱線查詢公共交通開支紀錄及補貼金額。如對計劃詳情有任何疑問，可瀏覽計劃網頁或致電1823。