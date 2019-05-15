【交通補貼】首三月市民月均拎不足80元　32萬人未拎2月金額

政府今年1月起推出公共交通費用補貼計劃。據運輸及房屋局最新數字，今年首3個月的補貼金額達4.884億元，每月每名受惠市民平均獲發金額，分別為約79 元、62 元及77 元。按補貼金額數字分類，1月至3月最多人獲補貼0.1元至100元，分別佔每月整體的70.8%、80.4%、71.7%。 截至5月12日，尚未領取1月份及2月份補貼的市民，分別有33萬人及32萬人。政府推出為期3個月的臨時特別安排，讓錯過期限的市民透過致電計劃熱線申領逾期補貼。

截至5月12日，尚未領取1月份及2月份交通補貼的市民，分別有33萬人及32萬人。（資料圖片）

公共交通費用補貼計劃，每月的補貼額為實際公共交通開支扣除首400元後的25%，以300元為限。市民可於每月的16日起領取上月的補貼，領取時限為3個月。今年1 月、2 月及3 月份的補貼金額，分別為約1.857億元、約1.209億元及約1.818億元。2月份的補貼金額較料少，估計與農曆新年假期、曆日及工作天較少有關。首三個月的受惠人數分別為約235萬、194萬及236萬，而首三個月每月平均每名受惠市民獲發的補貼金額，分別為約79元、62元及77元。

每月不足一成人領取多於200元

按補貼金額分布，分為「0.1元至100元」、「100.1元至200元」、「200.1元至300元」，今年1月至3月份，最多人領取「0.1元至100元」，分別佔每月整體的70.8%、80.4%、71.7%。另外，每月不足一成人領取到多於200元的補貼金額，每月只有約7.4%、3.4%及6.3%人受惠的金額達「200.1元至300元」。

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致電計劃熱線申領逾期補貼

截至5月12日，約33萬名受惠市民未領取1月份的補貼，涉及約1,500萬元。另外約32萬名受惠市民尚未領取2月份的補貼，涉及約1,200萬元。因應計劃推行初期，政府推出為期3個月的臨時特別安排，讓未在期限内領取1至3月份補貼的市民，於期限屆滿日翌日起計一個月內，透過致電計劃熱線（2969 5500）申領逾期未領取的補貼。

熱線人員可即時確認有否逾期未領取的補貼及金額。市民在申請獲確認後，可於下一個月16日起，透過各領取補貼的途徑，將逾期未領取的補貼儲入八達通。領取逾期補貼的限期為三個月。

政府會於計劃落實約一年後，即2020年年初，展開首次檢討工作。