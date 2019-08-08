【逃犯條例】網民「萬人接機」　機管局限進入T1旅客登記行段

反對修訂逃犯條例的爭議持續，有市民發起明日（9日）至下周日（11日），一連三日「萬人接機」集會。機管局發言人回應《香港01》查詢時表示，明日早上6時起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入在一號客運大樓（T1）旅客登記行段 。機管局網站亦有發出針對集會的重要通知，但並無列出上述提示。

8月9日至11日「萬人接機」集會，機管局限制進入T1旅客登記行段（紅框範圍），變相將禁區範圍推前。

「萬人接機」集會無申請不反對通知書 警：或違法

有團體發起7月26日在機場接機大堂「和你飛」集會，獲得警方不反對通知書，當日集會大致和平。網上有人再號召明日起，一連三日到機場「萬人接機」，但今次並無人申請不反對通知書，今日警方記者會亦有提及明日的集會，表明須要通知警方，否則有可能違法。

機管局發言人回覆《香港01》查詢時表示，留意到網上有人發起於8月9至11日於機場集會，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，於8月9日至8月11日的早上6時至晚上11時59分期間作出特別安排，規定持有有效機票或於24小時內離港的登機證以及有效護照的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段。發言人表示，機場保安人員會在現場協助旅客或機場員工進入該處範圍；機管局會與機場業務伙伴保持緊密溝通，及有應變措施，確保機場運作正常。

7月26日，機場「和你飛」集會，航空業界和市民向到港旅客，展示近月示威的新聞，講解香港現況。（資料圖片 / 葉家豪攝）

不過，機管局網站在傍晚6點20分，發出重要通知，並無提及上述措施，僅稱「香港國際機場將維持正常運作，旅客請預留充裕時間前往機場。旅客出發前往機場前，請查閱機場網頁或「我的航班」流動應用程式有關航班最新情況，亦可向航空公司查詢有關航班最新情況。」

機管局網站發出重要通知，並無提及須持登機證和護照進入T1旅客登記行段的措施。（機管局網站）

▼7月26日機場「和你飛」集會▼

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國泰航空：進入機場或有額外安全措施

國泰航空今晚向乘客發出旅遊提示，指出明起三日香港國際機場將有公眾集會，航班目前仍如常運作，由於路面交通及公共交通設施可能會出現擠塞情況，提示乘客應預留充裕時間前往機場；另外，進入機場時亦有可能有額外安全措施，為節省時間，建議先網上辦理登機手續。國泰提醒所有即將乘搭航班的旅客，在前往機場前先檢查航班狀況。