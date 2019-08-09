【機場集會】黃昏過萬示威者坐滿抵港大堂　工聯會屬會要求停示威

網上有人發起機場「萬人接機」行動，今日（9日）起一連三日到機場集會。集會活動並無向警方申請不反對通知書，但集會宣傳強調「不衝擊、不破壞、不入禁區」。機管局因應集會實施管制措施，由今日早上6時起，只准持有登機證及護照的旅客及機場職員，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂登機櫃位段 。有旅客因應管制措施比平常提早到達機場辦理登記手續。 現時已有過千名示威者於機場抵港大堂集會，有旅客一度與示威者發生爭執，需由機場保安護送離開。工聯會屬會香港民用航空事業職工總會發聲明，要求停止示威行動，反對為達到政治目的而影響機場運作，不要再以香港經濟命脈作賭注。

▼8月9日機場集會▼

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【18:10】現時示威者已坐滿兩個抵港大堂，估計現場有過萬人參加靜坐；部份人前往離港大堂展示標語和向旅客派發宣傳品。

機場示威者設立小型連儂牆。（羅君豪攝）

至下午6時，示威者坐滿整個抵港大堂，估計現場有過萬人參加集會。（羅君豪攝）

【16:05】

警方正舉行每日記者會，有集會人士利用電話收看直播。

【16:00】

一名身穿黑衣、戴口罩的男子在集會人群中站起，並要求在場人士先暫停叫喊口號。其後，有人帶領集會人士唱出舞台劇《孤星淚》（Les Misérables）的歌曲《Do you hear the people sing》，歌曲完結後眾人拍手互相鼓勵。

【15:55】現時示威者繼續在機場抵港大堂B集會示威、期間不時以中文、英文喊口號。另有部份示威者向旅客派宣傳品，希望向旅客講解香港現時情況。

有示威者化身「連儂人」，讓他人寫便利貼後貼上身上。（劉鈞諾攝）

【15:28】黃小姐表示今日行動是和平向訪港旅客介紹現時香港情況，認為現時警方已成為「政治棋子」，政府一直沒有正面回應示威者的「五大訴求」，令示威者被迫用更方法抗議。對於有示威者使用暴力，她認為各人底線不同，認為示戚者不應用火，亦承認不少市民覺得此舉過於激烈。她提醒其他示威者行動前能否為行為負責任、示威亦不應波及他人，過去也沒有示威者主動襲擊他人。

被問及是否擔心行動影響他人，她認為示威集會必然為他人帶來不便，但相信他人會體諒表達訴求，亦會向旅客解釋行動。

【15:23】有示威者在離境層天橋掛上「光復香港 時代革命」標語，被機場職員要求收起。現場噓聲四起，有人用綠色鐳射筆照向職員，最終示威者在天橋上掛起直幡。

有示威者在離境層天橋掛上「光復香港 時代革命」標語，被機場職員要求收起。現場噓聲四起，有人用綠色鐳射筆照向職員。 一輪交涉後，標語在橋上重新掛起。（李家偉攝）

【15:19】剛抵港的台灣旅客伍小姐表示，覺得機場「少少亂亂哋」，本身在台有了解香港的示威情況，認為香港人擔心內地法治。

【15:18】有示戚者向旅客展示標語，就示威為他們造成不便道歉。

【15:02】工聯會屬下七個航空相關工會，包括香港民用航空事業職工總會發聲明，要求停止示威行動，反對為達到政治目的而影響機場運作，不要再以香港經濟命脈作賭注。

【14:57】有來自廣東省的遊客今日下午來到機場轉機到外地旅遊，她表示過往經常來港購物，認為近日遊行示威未有為她帶來太大不便，今日亦如常來到機場。不過她形容市面情況有少許變化，「係無咁舒服，呢個只係我感覺，可能會多啲考慮先再嚟（香港）。」

【14:52】參與集會的黃先生帶同親筆信到場希望交給學生表達感想，信中指他自己年大，過往專注工作故不關心政治，現時全靠學生希望改變社會。他不同意有人認為學生搞亂社會的說法，對於目前年輕人和平示威感安慰。

【14:40】現時示威者坐滿抵港大堂B大部份位置，並不時唱歌、喊口號。

【機場集會】機場管制措施 登機櫃位段設鐵馬 只准離境旅客進入

▼8月9日至11日機場管制措施▼

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機場集會情況（羅君豪攝）

【14:10】有一名白衣女子因拍照與集會人士爭執，質疑有人在集會中高舉美國國旗，指鬧他們是「賣國賊」、「我是在表達自己訴求，支持香港民主。」集會人士反駁請她離開。其後，數名機場保安護送她離開，但她不滿並向保安投訴「我有表達意見的自由。」她又指，自己是兩子之母，認為小朋友是由「美國佬、英國佬、台灣佬搞亂」，受到他人煽動。

她又稱，警員一直在前線應付示威者十分辛苦，「警察他們都很辛苦，每日都背着十多磅的裝備與示威者對峙。」她同時不滿，特首林鄭月娥管理不善，立法會議員工作不力，導致本港近日出現不同的示威、集會。該名女子的情緒一度激動，眼泛淚光，並由廣東話轉回普通話發言；有示威者一直尾隨她，她則強調「我不會怕你們」，最後她由保安護送離開。

【14:00】集會開始接近一小時，接機大堂已有近千名身穿黑衣的示威者。他們高叫「香港人加油」、「五大訴求 delay no more」、「香港警察知法犯法」、「沒有暴徒只有暴政」等口號。

【13:55】有身穿黑衣的中學生在現場派發小冊子，她們向記者介紹，小冊子共有11種語言，除了英文外，更有烏克蘭文、西班牙文、德文等，全由市民翻譯、設計，並親手釘裝，內容是關於《逃犯條例》對香港有何影響，解釋港人的五大訴求是什麼。

其中劉小姐承認，有部分旅客來到機場時見到集會會感到「害怕」，但她們會主動向旅客解釋集會的原因，強調今次集會是和平、理性及非暴力。

【13:48】示威者陳先生穿上黑色上衣、以黑圍巾遮臉並戴上安全帽參加集會，身上有多張便利貼。他表示，希望今日化身成「連儂人」，讓在場人士表達訴求，「因為機管局不讓他們設立連儂牆」，又認為作為流動連儂牆可以吸引更多旅客打卡，能夠使香港的情況透過Twitter等平台發放出去。

他對警方近日的行為，如施放過期的催淚彈等感到十分憤怒，質疑警方雖然每日舉辦記者會，但卻未有正面回應記者的提問。

【13:45】接機大堂B旁的空間已坐滿黑衫示威者，而接機大堂A方向的空間就未見有示威人士。現場另有示威者向旅客派發單張，他們解釋現時已有足夠人靜坐集會，所以決定主動向旅客派發單張和講解香港情況。

【13:42】現時有數百名示威者於機場靜坐，部份人手持標語，向旅客表達訴求。

caption : 示威者在現場派發的多種語言的宣傳品，包括有韓文、日語、西班牙語、德語等。（李家偉攝）

【13:28】有負責編輯及印刷宣傳品的示威者表示，行動是希望讓來自世界各地的旅客了解條例對香港的影響，為何港人要堅持五大訴求等。她表示，是次印刷出講解員的貼紙，讓旅客識別能講解狀況的示威者。她又冀望，旅行能透過與港人交流，了解香港狀況。

【13:11】今次集會沒有主辦單位，也無人申請不反對通知書，參與者較隨興，隨意走動及向市民展示示威標語。示威者多穿著黑衣，幾乎沒有人戴頭盔，現場氣氛平靜。現場與上次集會情況相若，沒有軍裝警員巡視，但有多名機場職員在現場指揮參與集會人士進入示威區。

【13:07】一名胸口掛有機場職員證的男子高舉標語，由接機大堂B一直走到大堂的另一邊。舉起標語的機場職員袁先生表示，有參與上一次機場集會，今天特意在上班前到場支持。他又稱不擔心人數問題：「香港人習慣遲到！」他同時認為今天不會出現衝突場面，「好多人都有共識，今日係和理非集會。」

【12:50】過百名示威者開始在機場接機大堂聚集，部份人於衣物上貼上「歡迎問我有關香港的情況」的貼紙，準備向旅客解釋香港情況。此外，有準備離港的市民於離境大堂向在場人士大呼「香港人加油」。

【12:00】有4名戴口罩示威者在一號客運大樓機場接機大堂以沉默方式向旅客展示標語，其中一人以影片形式告知旅客香港現況；有市民與示威者合照。

網民發起機場集會，反對修訂《逃犯條例》。有示威者於抵港大堂展示標語，有市民與他們合照。（勞敏儀攝）

有旅客提早到達機場

今早有一行10多人的童軍團體，準備到台北進行交流，由於遇上當地颱風及機場新措施影響，所以較原定早5小時到達。團員之一的李同學表示，昨晚收看新聞報道時已得知今早機場的特別安排，負責老師已經即時作出相應交代，決定提早到機場集合，最終發現新措施對出境人士影響不大，「其實你怎樣也要出示boarding pass （登機證），如果要說影響便是早了10秒拿出來。」

他續説，相反，台灣正於風暴當中，原定今日早上的航班改由下午出發，加上天氣不穩定，對他們的行程來說影響較大。

藝人徐榮今早同樣現身機場，準備跟家人一同到馬來西亞旅遊，他同樣表示新措施對旅客而言帶來不大影響，「我沒有特意提早過來，其實都很順暢，但之前無想過機場會怎樣封閉。」