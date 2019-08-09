【機場集會】機場管制措施　登機櫃位段設鐵馬　只准離境旅客進入

有網民發起由今日（9日）起一連三日，在機場一號客運大樓入境大堂集會，反對政府修訂《逃犯條例》並要求政府回應5項訴求、反對政府暴力打壓集會自由。 機管局今早6時起，在一號客運大樓離境大堂實施管制措施，在登機櫃位段設鐵馬，只准持機票或登機證和護照的離境旅客和相關送機人士，以及機場員工進出，並派出保安駐守檢查證件。

有網民於8月9日發起機場集會，機管局加強保安，只准員工或有出發機票的旅客，進入離境大堂旅客登記行段。（梁煥敏攝）

今日早上約9時在機場一號客運大樓離境大堂現場所見，每行登記行段均架設鐵馬和告示版提醒旅客出示證件，並有保安人員駐守。離境大堂的商店、餐廳亦因此只接待離境旅客。機場同時派出大派職員在離境大堂協助旅客，秩序大致良好；機場快線亦運作如常。

網民發起的「萬人接機」集會預計在下午1時於入境大堂舉行，活動並無向警方申請不反對通知書，但同時表明「不衝擊、不破壞、不入禁區」。

國泰於官方網頁提醒旅客，因應機場集會，路面交通及公共交通設施可能擠塞，提醒乘客應預留充裕時間前往機場。另外，進入機場時亦有可能有額外安全措施，建議旅客預先網上辦理登記手續，並在請在前往機場前，先檢查航班狀況。

國泰於官方網頁提醒旅客，機場一連3日會有集會，來往交通可能受影響，機場亦會有額外保安措施。（國泰網頁）

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