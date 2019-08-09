解放軍駐港部隊：致力維護香港繁榮穩定　堅決與邪惡分裂勢力鬥爭

駐港解放軍今日（9日）舉行捐血活動，約有近400名官兵參加，駐港部隊副政治委員陳亞丁致辭時表示，期望駐軍將繼續發揚人民子弟兵優良傳統，致力維護香港長期繁榮穩定，堅決與分裂勢力做鬥爭。

8月9日，解放軍駐港部隊舉行捐血日。（梁鵬威攝）

駐港解放軍今日（9日）舉行捐血活動，駐香港部隊副政治委員陳亞丁、保障部部長王衍順和香港紅十字會代表李卓廣、梁雅詩等均有出席，為自1998年起的第22次。

陳亞丁致辭時指出，「解放軍進駐香港22年來始終不忘初心，一直堅決貫徹一國兩制，忠誠地履行駐港使命，致力維護香港長期繁榮穩定，堅決同邪惡分裂勢力做鬥爭。」李卓廣向駐軍贈送紀念牌匾，並代表所有受到幫助的病人及其家屬感謝參與捐血的官兵。

▼8月9日解放軍駐港部隊捐血日▼

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首次捐血的王衍順大校表示，捐血是為了香港和平穩定。（梁鵬威攝）

軍人：捐血為了香港和平穩定

據悉，是次活動很受駐軍官兵歡迎，有男官兵390名及11名女性官兵人參與，每人捐血量為400毫升和250毫升。首次捐血的王衍順大校表示，捐血是為了香港和平穩定。另外一名女軍官鐘營紅則表示，捐血的目的是為了香港市民的健康，對香港人民的感覺非常熱心。

駐港解放軍部隊在香港主權移交後共組織了22次捐血活動，共8600餘人為香港市民捐了370萬毫升。