【逃犯條例】駐港解放軍演習　舉繁體字紅旗　呂秉權：出兵機會低

政府修訂《逃犯條例》所引發的示威浪潮即將接近兩個月，至今仍未平息。解放軍駐香港部隊昨晚（7月31日）在官方微博發布新宣傳片，片段中展示解放軍持槍械實彈的軍事演練，期間有解放軍以廣東話兩度大喊「後果自負」，又出示印有繁體及英文字的紅旗，並發射水炮等驅趕大型群眾事件的畫面。 浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受《香港01》訪問，認為宣傳片段確有針對性意味，惟他認為演習內容並不代表出兵的機會有所增加，認為不用過份擔心。呂秉權指出，片段中出動「中山分軍區」的兵力，為首次曝光，不排除為解放軍駐港部隊提供兵源或支援，值得留意。

解放軍駐香港部隊昨晚（31日）在官方微博發布新宣傳片，片段中展示解放軍持槍械實彈的軍事演練，期間有解放軍以廣東話兩度大喊「後果自負」。（微博片段截圖）

解放軍的片段分為4個章節，分別為「反恐」、「維穩」、「防衛」，以及「同心」。其中有部隊人員從直升機沿繩落地，到印有繁體字牌匾的模擬民居中持槍攻堅，片段中亦見有一輛廢棄的新界的士，其後解放軍亦有爬牆進入大樓，並發射子彈。

在防暴演練的畫面中，有解放軍軍人手持「大聲公」兩度以廣東話大喊「後果自負」。鏡頭一轉，有大批手持盾牌的軍人齊步前進，並舉起印有繁體及英文字警告字句的紅旗，寫上「警告：停止衝擊，否則使用武力」。片段中又有數十名部分戴上頭盔的人士，遭解放軍射擊驅趕，軍方更出動裝甲車移除路障，並發射水炮驅趕聚集人士；片段最後則以「不忘初心，守護香江」八字作結。

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浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受《香港01》訪問，認為宣傳片段確有針對性意味，惟他認為演習內容並不代表出兵的機會有所增加。（資料圖片）

呂秉權：首見解放軍舉繁體字警告旗

曾為資深中國組記者的呂秉權分析，今次並非解放軍首次以廣東話驅散人群事件，惟片中解放軍高舉港人熟悉的繁體字紅旗則為首次。他續指，片段中的驅散策略包括武力升級，以及使用短、中、長距離的武裝裝備，以處理大型的人群事件。

呂秉權表示，雖然今次演習過程是罕有、並完整地以港人「騷亂」為目標，惟解放軍仍然以黨及政治形勢服務，據目前形勢及黨意願，解放軍出兵意味是相當低；他解釋，若出動解放軍，則等同宣布一國兩制正式「壽終正寢」，但仍需留意片段披露的資料，包括首次出動「中山分軍區」的兵力屬首次曝光，不排除為解放軍駐港部隊提供兵源或支援，值得留意。

呂秉權認為宣傳片段帶有政治和軍事意識，今年正值中美貿易戰、台灣大選、澳門回歸20周年，以及國慶前夕等「大事件」的形勢下，呂秉權指，同為國家軍委主席的國家主席習近平，要出動解放軍的機會是「極低」，惟推出宣傳片則能做到一定的震攝力，給人如箭在弦的部署，純屬政治上的準備。

另外呂秉權指出，歷來香港有大型事件發生，解放軍均有針對性的演習和部署，正如2014年佔中時期，解放軍亦有街頭實景的演習；有軍艦在維港附近徘迴，甚至用超乎解放軍武裝規模的軍事裝備以震攝香港。而就今次宣傳片段中演習的部署，呂秉權則認為是更具針對性，他形容是首次展示解放軍除了反恐的演習外，更首次展現解放軍在處理暴動的訓練，以及快速清場的效果。