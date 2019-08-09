【逃犯條例】準科大博士生涉刑毀交通燈上庭　女被告傷肋骨未出院

《逃犯條例》爭議引起連串抗議活動，過去的星期一更發起「三罷」，並有多項不合作運動，4男1女涉嫌噴黑交通燈被控，其中3人周三已於東區法院提堂，當時仍留院的1男1女，，原於今(9日)在西九龍法院應訊，惟律師指女被告因有兩條肋骨骨折，仍未能出院，男被告則有現身。庭上透露，男被告將修讀博士課程，他被捕時面部被壓在地，至今仍不時感頭痛，醫生懷疑他有腦震盪。裁判官准男被告保釋至10月2日再提訊，女被告則准下周二再提堂。今日亦有近百人到庭支持。

8月5日晚至6日凌晨，荃灣及本港多區有多個交通燈被破壞。(資料圖片)

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涉案的5名被告：劉佳妮，32歲、陳祖澤，22歲、黃榮津，26歲、冼迪，22歲；及羅永恆，22歲，被控刑事毀壞及未能出示身份證等罪名。唯一的女被告劉佳妮現仍留醫，冼昨晚出院，今被押上法庭應訊。其餘3人前日已於東區法院提堂，獲准保釋，同於10月2日再提堂，以待控方檢視錄影、鑑證指紋等。

控罪指，劉佳妮及陳祖澤於本月5日損壞位於楊屋道及聯仁街交界交通燈的綠燈，二人另各被控未能出示身份證；而黃榮津、冼迪及羅永恆則被控於同日大河道及沙咀道交界損毀3個交通燈的綠燈。

兩被告被捕時均有受傷

劉雖然未有到庭，但代表她的大律師袁樂衡透露，醫生建議她見腦神經科，若情況許可，最早可於明午12時半上庭。法庭最後安排劉於下周二再訊，如她提早出院則會提早處理。

代表冼的大律師李煒鍵則透露，准冼有教授泰拳，每周一次授課至晚上11時多，又提及冼將在科大修讀博士課程。

據悉，男被告被捕時面部壓地，左臉、後腦及左腳受傷；他不時感到頭痛，醫生掃描後雖沒發現腦出血，但懷疑他有腦震盪。

多名年輕人到庭支持

署理主任裁判官嚴舜儀批准冼以1000元保釋，並須定期到警署報到及守宵禁令。

散庭後，冼的女友與數十名年輕人等候冼，有人表示是冼的中學同學，亦有人稱於網上得悉提堂消息，到庭支持他。

案件編號：WKCC3284/2019