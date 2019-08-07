【逃犯條例】5男女涉噴黑交通燈被控　2人仍留院1人被捕時傷肋骨

有市民發起在過去的一進行「三罷」行動，有4男1女涉於荃灣噴黑交通燈被捕，5人被控毀事損壞、未能出示身分證等4罪，案件今（7日）於東區裁判法院提堂，其中2人仍在仁濟醫院留醫，出庭應訊的3人暫時毋須答辯，案件押後至10月2日在西九龍裁判法院提訊，以待警方觀看錄影片段、進行指模鑑證、進行其他調查及索取法律意見，3人均獲保釋。

4男1女涉嫌噴黑交通燈被控，其中3人在東區法院提堂。(資料圖片)

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５人被指在荃灣區毀壞交通燈

被告依次：劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、黃榮津（26歲）、冼迪（22歲）及羅永恆（22歲），其中黃為大學生。控方今早表示劉及冼仍在仁濟醫院留醫，要求押後2人案件，但指因早上8時15分才收到有關本案的文件，需時向律政司索取指示。

控罪指，劉佳妮及陳祖澤於8月5日損壞位於楊屋道及聯仁街交界交通燈的綠燈，二人另各被控未能出示身分證；而黃榮津、冼迪及羅永恆則被控於同日大河道及沙咀道交界3個交通燈的綠燈。

一名被告被捕時肋骨受傷

裁判官終批准其餘3人以1000元保釋，期間不得離港，要遵守宵禁令及每周到警署報到一次，案件押後至10月2日在西九龍裁判法院提訊。據了解，事發當日凌晨4時多，眾被告在荃灣噴黑交通燈，有警員目擊過程，當場拘捕眾人，而劉因被捕時肋骨受傷，仍在院留醫。

案件編號：ESCC1886/2019