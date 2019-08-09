休班警拉開陌生人背包拉鏈　爭辯不足證企圖盜竊　求翻案裁敗訴

休班男警在港鐵車廂內，圖偷竊尼泊爾籍女乘客背包內財物，但遭同袍發現。他被截停時「撻朵」，自稱駐守觀塘警區，早前被裁定企圖盜竊罪成，被判囚1年。他不服提出上訴，並稱即使他拉開女事主背包的拉鏈，仍不足以構成法例中的「超乎預備的作為」。高院法官今(9日)頒發判詞指，男警打開陌生人背包的拉鏈，唯一合理的推斷，就是打算偷取背包內的財物，遂駁回其上訴。

上訴人梁鴻基欲推翻企圖盜竊的罪名上訴失敗。(資料圖片)

上訴人梁鴻基，早前被裁定於去年2月6日，在一列金鐘往尖沙咀的港鐵列車第3卡車廂內，企圖偷竊一個女乘客銀色背包內的財物。

代表上訴人的大律師早前陳詞指， 縱使原審裁判官接納警長的證供，指在車廂內看到上訴人拉開女乘客背包的拉鏈，仍不足以構成「超乎預備的作為」。上訴人又指，他之後垂下雙手，沒有證據顯示他會繼續完成他要做的事情，因此不會出現完成偷竊的動作。

官指預備偷竊是唯一合理推斷

但法官指，拉開一名陌生人背包的拉鏈，唯一合理的推斷，就是該人打算偷取背包內的財物。他要完成這個偷竊動作，只需伸手入背包內拿走東西。法官認為，上訴人把別人背包拉鏈打開，其動作已經超越「預備偷竊的作為」。

爭議警長與事主估算相差5厘米

上訴人又指，警長當時有可能看不見上訴人拉開拉鏈的動作，同時女乘客供稱事後看到背包打開約7厘米，而警長的說法是12.7厘米。惟法官認為客觀的證據顯示該背包事後是打開的，而女乘客和警長就被打開闊度的評估，都是估量，不應把它們看作精準的證據看待。法官因此駁回上訴，維持原判。

案件編號：HCMA597/2018