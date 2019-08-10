【天水圍示威】未成年少女被捕　前警員：須盡快聯絡監護人錄口供

8月5日多區有示威者包圍警署，其中在天水圍警署，警方更曾發射催淚彈清場，拘捕近80人，年齡介乎13至62歲。其中兩名被捕人士為13歲及14歲女童，涉嫌非法集結，獲准保釋。民權觀察成員王浩賢指出，未成年人士必須在監護人陪同下，執法人員才可錄取口供；即使警方有搜查令檢取被捕人士通訊設備，惟被捕人士有權不作解鎖，直接交予警方檢取。 據被捕的13歲少女接受《香港01》訪問時說，她在被扣留3小時後終見到母親，警方之後才為她錄口供。有前警員表示，一般而言，警方拘捕了未成年人士，須盡快通知其家人或監護人，在場陪同下才可錄取口供。

8月5日多區有示威者包圍警署，其中在天水圍警署，警方拘捕一名13歲女童，涉嫌非法集結。（資料圖片）

大律師：16歲以下被捕人士必須由家長陪同錄口供

據被捕的13歲少女及其母親接受《香港01》訪問時說，她在被扣留3小時後才見到母親，警方到晚上7時才開始為她錄口供，到午夜方可離開警署。

大律師李安然亦指任何年齡的被逮捕者有權保持緘默，而未成年人士，即16歲以下，更必須由家長陪同錄口供，否則即使成功錄取口供，於日後呈堂時，其錄取的口供自願性仍會受質疑，對控辨雙方均沒有益處。 另外，他表示，警方錄口供目的是想被捕人士認罪，他建議任何人士均應保持緘默，要求先諮詢法律意見才決定是否回答警方提問，並要求律師陪同錄口供，而未成年人士則應同時要求家長陪同下錄口供。

大律師李安然亦指任何年齡的被逮捕者有權保持緘默，而未成年人士，即16歲以下人士更必須由家長陪同錄口供。（資料圖片）

根據警察通例第49章第17條（3），警方在拘捕兒童或少年（表面看來未滿 16 歲）時，警方須採取所有合理的步驟，通知其家長或監護人，在該名兒童或少年被扣押在警署時前往該處。而根據警隊條例第52條(1)，從逮捕的48小時之內，警方需要向被捕人及法院發出控罪書，正式將案件落實、將被捕人帶到法院給裁判官再作指引，或給予被補人進行保釋程序並釋放。

一名不願具名前警員表示，一般而言，警方拘捕未成年人士，須盡快通知其家人或監護人，因為必須有成年人，如父母或監護人在場陪同下才可錄取口供。他指如果拘捕人數眾多，較理想做法，亦可以先詢問在場有無未成年人士「舉手」，讓他們聯絡家人來警署。

民權觀察成員王浩賢表示，警方必須確保16歲以下的未成年人士，必須由監護人陪同下錄口供。（資料圖片）

民權觀察：有警員要求被捕人士解鎖手提電話

對於有未成年人士被捕，民權觀察成員王浩賢接受《香港01》訪問時表示，警方必須確保16歲以下的未成年人士，由監護人陪同下錄口供。他亦指，被捕人士除了提供自己的名字及住址外，有權不簽署任何其他表格。王浩賢強調被捕期間，被捕人士有權保持緘默，而保持緘默並不會對被捕人士構成不利；而被捕人士亦有權取得口供紙副本和當值值日官聯絡方法。

王浩賢續指，近日收到不少投訴，指有警員要求被捕人士解鎖手提電話，以檢閱手提電話的內容。惟他重申，被捕人士無責任回應警方要求查閱手提電話內容。

王浩賢表示，即使警方有搜查令，有權檢取被捕人士的財物，但法律上並沒有容許警方可以要求被捕人士解鎖財物的權限，所以被捕人士是有權不容許警方解鎖手提電話，而任何財物如電腦或手提電話，被捕人士均有權在不解鎖下將財物交予警方檢取。

▼8.5罷工及不合作運動-天水圍、新界西▼

+ 12 + 11 + 10

在被捕期間，被捕人士有權要求警方提供食物、食水，或是要求休息、上廁所，或是到醫院求診。而當警方無條件釋放被捕人士時，警方亦需同時交還被捕人士之前被檢取的個人物品。