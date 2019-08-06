【天水圍示威】警方確認昨警署外拘捕一名13歲女童　涉非法集結

一批示威者昨日（8月5日）包圍天水圍警署，警方一度拘捕多名人士，並以催淚彈清場。其中一名被捕人士，為13歲女童。警察公共關係科今日（6日）晚上回覆《香港01》查詢時，確認昨日在天水圍警署外拘捕一名13歲姓張女童，涉嫌非法集結。案件現由新界北總區重案組第二隊人員跟進，被捕女童須於8月下旬向警方報到。

8月5日天水圍示威，有一名13歲女童被捕。其母親和所屬學校校長，曾到場了解事件。（資料圖片 / 鄧穎琳攝）

8月5日不少市民響應全港大罷工，早上有人阻塞道路和鐵路，不少地區交通癱瘓，下午除了各區集會，有人圍堵多區警署，爆發嚴重衝突，部分地區有人縱火，警方在多區出動催淚彈清場。

天水圍警署昨日亦有被包圍，有市民不滿在周日（8月4日）晚上，有女示威者在走光的情況下，被拘捕及帶入天水圍警署，周一（5日）中午已有大批示威者及天水圍附近的居民，包圍警署示威，並爆發嚴重衝突。示威者曾經投擲雜物和石塊，警方亦多次使用催淚彈驅散，示威者最終在晚上11點多陸續散去。

↓↓8月5日天水圍警民衝突↓↓

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《香港01》昨日報道，在天水圍示威中，大批防暴警在中午時分曾衝出警署追捕示威者及附近市民，數十人被帶入警署，當時記者目睹包括一名女童。女童母親約在傍晚到場哭訴，指13歲女兒買書路過時被捕，自稱是女童就讀學校的校長，也一起進入警署了解情況。《香港01》記者一直在警署門外詢問警方回應。

警方今日記者會中表示，警方於昨日（5日）拘捕148人，其中年紀最小為13歲。警察公共關係科今晚回覆《香港01》查詢，表示昨日於天水圍警署外拘捕一名13歲姓張女童，涉嫌非法集結。案件現由新界北總區重案組第二隊人員跟進，被捕女童須於8月下旬向警方報到。