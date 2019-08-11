【港島東遊行】東區多個屋苑嚴陣以待　太古城太安樓拒警入內

港島東今日（11日）今日將舉行反對修訂《逃犯條例》集會及遊行，雖然遊行遭警方反對，但料維園集會出席者會照樣遊行，向東往原定終點渣華道遊樂場，或是其他方向。北角有酒店已搬走戶外花盆，以防警民衝突時「爆缸」而招損失。 遊行人士會否繼續向東往太古、甚或筲箕灣難料，惟區內的太古城及太安樓，已貼出告示，不會讓警方在沒有手令或無人報案情況下進入屋苑私人範圍。

陸續有市民發起遊行，要求政府回應五大訴求。（資料圖片）

港島東遊行原訂於今日舉行，由維多利亞公園起步，並以北角渣華道遊樂場為終點。不過，警方早前表明反對遊行，僅向維多利亞公園的集會發出不反對通知書。近月來即使遊行被禁止或變成非法集結，仍有不少人會依然遊行，最終爆發警民衝突，以催淚彈清場。

遊行隊伍或會經過的渣華道，途中的北角城市花園酒店，昨日有居民所見，酒店已將外圍的花盆搬走。

北角城市花園酒店已將外圍的花盆搬走。（居民提供圖片）

太安樓多老人 憂誤中副車

雖然遊行原訂於渣華道遊樂場結束，於東區一帶商戶及住宅均已嚴陣以待。網上流傳於西灣河太安樓已張貼告示，稱由於大廈出入口眾多，加上業主以老人居多，而於一、二樓更設有老人院，擔心若衝突延伸至筲箕灣道，太安樓將「首當其衝、誤中副車」。

業主立案法團呼籲居民留在室內及關好門窗，同時稱已去函警務處，反對警方在住宅範圍作驅趕或拘捕行動。

太古城或關大廈平台出入口

另外，根據東區區議員王振星於社交網站的圖片，太古城同樣張貼告示，表明除非警方有法庭手令或應居民要求到場，否則不會讓警方進入。而因應今日的示威行動，或會考慮關閉大廈平台的出入口。

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如有示威 麻雀館牌照打 顧客走後門進出

由北角渣華道遊樂場步行至太古城、甚至筲箕灣，其實時間不短，前者約需40分鐘，後者更加20分鐘，除了太古城及太安樓做定準備，連筲箕灣一間麻雀館都作出應變方案。

麻雀館在門外張貼告示，稱如區內有示威活動，該店亦會照常營業，惟顧客需要從後門出入。

早前於西環及元朗的示威活動，警方進行清場行動時曾多次將催淚彈施放到鄰近的住宅平台及老人院位置，不過警方其後否認有老人院「中彈」。此外，警方亦曾多次進入商場、私人住宅進行搜捕行為，並與現場市民發生爭執，最嚴重為7月14日新城市廣場警民衝突。