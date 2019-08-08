【港島東遊行】兩米高水馬包圍北角警署　五層高紗網防掟磚

反對修訂《逃犯條例》運動持續升溫，有網民發起於本周日舉行「港島東遊行」。當日下午一時由維多利亞公園起步，遊行至北角渣華道遊樂場。

兩米高水馬 五層樓高紗網

位於遊行終點100米外的北角警署加緊佈防，以應對周日示威活動。警署報案室及停車場出入口擺放多個兩米高水馬，更在大廈地下至五樓樓層圍上鐵網，相信為防止示威者投擲石頭至警署內。另外，警署對開的渣華道及糖水道行人路上的地磚，已被塗上膠水。

警察公共關係科高級警司江永祥（右）稱北角警署鋪設紗網是防衞措施。（余睿菁攝）

警察公共關係科高級警司江永祥今日在例行記者會上解釋，因應近日不同警署都受到衝擊，設置紗網旨在提升警署的防衞措施。

8.5襲擊 衝鋒車遭圍堵未能及時到場

北角日前（5日）發生白衣人持棍襲擊示威者，警方晚上7時接報，於4小時後才有防暴隊處理，警方曾解釋因北角警署遭包圍所以調配需時，惟有傳媒發現，當晚8時許有警車停泊東區走廊，在駛往北角方向後又折返鰂魚涌。江解釋稱，當時衝鋒隊在往案發現場時遇到兩個堵路路障，先在北角渣華道及健康東街附近遇到估計由示威者築成的路障，需要落車清理，衝鋒車之後在現場數百米外，被數名百示威者包圍，有人拍打車身，投擲雜物及鐵枝，但基於安全考慮，為避免發生嚴重衝突，衝鋒隊逼不得已情況下暫時撤退，警方待晚上11時派出人數較多的防暴隊到場。

警察公共關係科總警司謝振中表示，由於近日有不少警署被圍堵，亦有人用身體阻擋警車前進，或用硬物襲擊警車，阻礙警方提供緊急服務，「當大家問點解警方會遲到，都要反問點解依啲人刻意圍堵警署、警車，大肆堵塞道路，唔止影響緊急服務，更影響市民，希望大家諗一諗」。