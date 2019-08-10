【港島東遊行】維園泳池等設施周日提早關閉　泳賽轉沙田體院舉行

反對修訂《逃犯條例》的違法遊行持續，明日（11日，星期日）港島東將有維園集會，至於之後遊行至北角，已被警方禁止，深水埗的遊行也被禁止，未知會否仍有人遊行。

康文署今日（10日）宣布，由於預計明日（11日）多區有大型群眾活動，深水埗及東區逾十個設施，明日提早於下午1時或2時關閉。港島維多利亞公園的游泳池和深水埗公園游泳池將於下午1時關閉。原定本周五（9日）一連三日在維園泳池舉行的2019年香港公開游泳錦標賽，則早按康文署建議，改到香港體育學院游泳館舉行。