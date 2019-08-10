【港島東遊行】維園泳池等設施周日提早關閉　泳賽轉沙田體院舉行

撰文：梁煥敏
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反對修訂《逃犯條例》的違法遊行持續，明日（11日，星期日）港島東將有維園集會，至於之後遊行至北角，已被警方禁止，深水埗的遊行也被禁止，未知會否仍有人遊行。
康文署今日（10日）宣布，由於預計明日（11日）多區有大型群眾活動，深水埗及東區逾十個設施，明日提早於下午1時或2時關閉。港島維多利亞公園的游泳池和深水埗公園游泳池將於下午1時關閉。原定本周五（9日）一連三日在維園泳池舉行的2019年香港公開游泳錦標賽，則早按康文署建議，改到香港體育學院游泳館舉行。
康文署今日（10日）宣布，由於預計明日（11日）多區有大型群眾活動，多個文康設施將提早關閉，當中包括銅鑼灣維多利亞公園的游泳池。（資料圖片/余俊亮攝）
明日港島東及深水埗或有未獲批准遊行，康文署今日公布，部分設施明日提早關閉。
港島東方面：
北角油街實現明日暫停開放。
維多利亞公園的游泳池、網球場和草地滾球場、鰂魚涌公園的足球場和網球場、銅鑼灣運動場、渣華道體育館、鰂魚涌體育館、香港中央圖書館、電氣道公共圖書館、北角公共圖書館、鰂魚涌公共圖書館和香港電影資料館將提早於下午1時關閉。
西灣河文娛中心下午2時關閉。
深水埗方面
深水埗運動場、深水埗公園游泳池、長沙灣體育館、北河街體育館、李鄭屋漢墓博物館和元州街公共圖書館，將提早於下午1時關閉。
康文署表示，會因應情況，港九新界各區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全，此外，巿民在前往該區的場地前應先致電有關場地查詢。