【大埔遊行】康文署公布多個文康設施　周六提早關閉

修訂《逃犯條例》風波未平，隨著示威者的五大訴求未獲政府回應，幾乎每周都有大型地區示威活動。由「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興發起的大埔區遊行，原定於周六（10日）舉行，惟不獲警方發出不反對通知書，陳宣布取消遊行；惟估計仍會有市民自發遊行。 康樂及文化事務署今晚（9日）宣布，因應周六於大埔區有大型群眾活動，多個運動場所、文康設施將於中午12時起陸續關閉，以確保場地使用者的安全。

陳凱興（右三）與多名大埔市民發起遊行，惟警方已發出反對通知書。（資料圖片）

大埔游泳池及大埔公共圖書館提早中午關閉

康文署宣布，由於預計周六在大埔區有大型群眾活動，當中富善體育館、大埔運動場、大埔游泳池和大埔文娛中心將提早於中午12時關閉；大埔墟體育館、大埔體育館、廣福球場、廣福公園足球場及大埔公共圖書館則於下午1時關閉。因應情況，區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。康文署呼籲巿民前往該區的場地前應先致電有關場地查詢。

上訴被駁回 發起人宣布取消遊行

陳凱興早前發起大埔區遊行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書，並以過往兩個月遊行後均會出現嚴重衝突為由拒絕申請。陳凱興其後就警方決定提出上訴，並多次更改路線、時間等詳情，惟仍不獲警方接納。今日公眾集會及遊行上訴委員會駁回上訴，即維持反對遊行的決定，陳隨後宣布取消遊行。