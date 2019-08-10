【浸大生被捕】傳真社獲閉路電視片段　公開方仲賢購鐳射筆經過

浸會大學學生會會長方仲賢本周二（6日）在深水埗鴨寮街購買鐳射筆後，被五名休班警拘捕，指方涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，引起爭議。警方在當晚及翌日的記者會表示，五名休班警員是碰見正購買鐳射筆的方仲賢形跡可疑才上前截查，並稱警員當時並不知道被截查人士的背景。 FactWire傳真社記者從鴨寮街兩個商戶取得共7條閉路電視片段，其中一間同意公開片段畫面，另外一間因怕惹麻煩拒絕公開。其中5段片段顯示，方仲賢被捕前約40分鐘與警員多次在畫面出現，方仲賢購物前，警員與他均在街上無特定方向行走，直至他購物後，警員開始尾隨其後。 就有關報道，《香港01》已向警方查詢。

方仲賢及5名警員多次在畫面出現

傳真社報道，同意公開閉路電視畫面的商戶位於介乎南昌街與北河街的一段深水埗鴨寮街。片段顯示，由6時46分至7時17分的半小時內，方仲賢及5名警員多次在畫面出現。初時方仲賢手上只拿着電話在逛街，5名警員亦在附近無特定方向地行走，由起初分為兩人及三人一組，其後會合。約25分鐘後，方仲賢手上多了一個白色背心膠袋，警員相隔20秒後出現在方仲賢後方，並一直在講電話。

從閉路電視畫面所見，身穿深藍色恤衫、白色球鞋的警員A，及身穿黑色上衣、黑白色Nike球鞋的警員B，約晚上6時46分首先出現，從畫面右方走向左方北河街方向。（註:畫面時間為6時29分40秒，經傳真社按天文台時間查證，該閉路電視較真實時間慢約17分鐘，故當時應約為6時46分。）

約兩分鐘後，方仲賢在同一畫面出現，從畫面左方走向右方，當時手上未有拿着膠袋。

再過約45秒後，3名警員包括身穿黑色上衣、黑白色球鞋的警員C，身穿深藍色恤衫、黑色斜揹袋的警員D及身穿淺灰色上衣、白色球鞋的警員E，從畫面右方入鏡，並行到其中一個排檔停下，觀看檔前及旁邊檔口的產品，共逗留2分15秒。其間警員A及B其後在檔前與3人會合，一同走向右方離開畫面。

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大約5分鐘後，5人再一同從畫面右方入鏡，走向左方離開畫面。10多秒後，方仲賢由右方入鏡，手上未有持白色膠袋，同樣走向畫面左方。

再相隔16分鐘、即晚上約7時13分，方仲賢從畫面左方走向右方，手上持有一個白色膠袋。約20秒後，警員A從左方出現行向右方，期間一邊講電話，一邊望向前方。警員B及D先後在行人路上出現，警員B走向排檔之間左右顧盼，期間做出打電話動作，先走向鏡頭左方，之後又再走向右方後離開畫面，警員D則從旁邊行人路由左走向右方。

約1分半鐘後，方仲賢再次從鏡頭右方走向左方，警員A、B及D約15秒後在畫面出現，同樣由右方走向左方，而3人均在講電話。

傳真社記者取得另一間店舖的閉路電視片段，位置是上述畫面向西行，介乎北河街與桂林街之間一段鴨寮街。擁有該閉路電視片段的檔主表示，不希望店舖牽涉事件後受到影響，拒絕傳真社公開相關片段，「現在情況很難估計，我們要做生意，不想片段出街後被人滋擾，亦不想被人噴黑。」

傳真社記者從該段錄影畫面所見，方仲賢在約7時20分手持白色膠袋走向桂林街方向，警員D一邊講電話一邊跟隨其後，兩者出現時間相差約10秒，約1分半鐘後，警員E亦在畫面出現，並走向同一方向，期間一直在按電話。按閉路電視畫面，檔主稱因聽到嘈吵聲而到桂林街查看的時間，方仲賢約在7時23分被拘捕。

浸大學生會會長方仲賢被捕當日突感身體不適，需送院治理。（讀者王先生提供）

警方曾指警員只是碰巧撞到方仲賢

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華本周三在警方記者會上，被問到是否預知方仲賢會到該處，以及方仲賢是否已在警方的跟蹤名單。他表示，警員截停方仲賢時並不知道其背景，只是碰巧撞到。李桂華在記者會描述8月6日當日，5名休班警員近7時半在鴨寮街近北河街交界購買電筒套，期間發現一名男子在檔口購買了10支「鐳射槍」並放進膠袋中，認為他形跡可疑，於是上前截查及詢問「鐳射槍」用途，惟對方逃跑，警員其後成功拘捕該名男子。

方仲賢被捕後拒絕保釋候查，周四（8月8日）獲無條件釋放。警方保留檢控權利，案件繼續由有組織罪案及三合會調查科人員跟進調查。