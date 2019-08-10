【逃犯條例】示威者打游擊快閃堵塞多區道路　紅隧、窩打老道受阻

反修訂《逃犯條例》風波未平，示威遊行蔓延至多個地區。有網民原訂今日（10日）發起黃大仙及大埔遊行，但警方先後發出反對通知書，令遊行變成非法。大批市民今日下午3時許，依然於大埔頭巴士總站聚集，並一度走出馬路佔據多條道路。其後示威者展開「游擊戰」，轉至大圍、紅隧、尖沙咀及九龍灣等地方，並架起鐵馬、鐵欄，「快閃」堵塞紅隧出入口所有行車線、窩打老道及青山公路一帶。 由於事出突然，不少車輛受到影響，有巴士乘客中途落車。

大批市民今日下午3時於大埔頭路出發，並一度走出馬路，其後於南運路架設三角鐵馬置多重路障。（余俊亮攝）

示威者一度堵塞汀角路一帶 惟讓路予救護車駛離

大埔遊行原訂今日下午3時舉行，由大埔頭巴士總站出發行至廣福道投注站，但遭警方發出反對通知書，遊行申請人最終取消遊行。惟大埔頭巴士總站今日下午3時許，仍有大批市民聚集，其後更開始走出馬路，一度佔據汀角路、汀太路等一帶，惟當時交通未有嚴重受阻，期間有小巴以及救護車等駛經路段，示威者均會讓路予車輛離開。

示威者於傍晚6時許，一度於大圍多個路段拆毀鐵欄，並以水馬架設路障。（羅國輝攝）

大圍多個路段交通受阻 車輛須調頭離開

直至下午4時許，示威者於南運路休憩處對開南運路，以地盤物資鐵馬製作路障，並一度架設水馬設置多重路障，其後示威者逗留至下午5時許隨即散去，並轉乘東鐵前往沙田大圍一帶。

傍晚6時10分左右，大批示威者抵達港鐵大圍站，並一度拆毀鐵欄、架設圍欄堵塞大圍美田路、車公廟路的迴旋處、天橋交匯處馬路，以及沙田新城市廣場外的大埔公路沙田段，以致迴旋處的四邊出入口的交通完全癱瘓，期間有車輛需要調頭離開，亦有乘搭巴士出九龍的市民須提早下車。

防暴警察其後晚上7時許，在源禾路面對新城市廣場方向施放多枚催淚彈驅散示威者，同時亦有出動速動小隊驅趕示威者，車公廟站對出車公廟路一帶行車於晚上7時35分陸續回復正常。

示威者於晚上7時許以雜物架設路障，堵塞紅磡海底隧道全線出入口，交通嚴重癱瘓，至晚上8時半才恢復行車。（余俊亮攝）

示威者快閃堵塞紅磡港島、九龍出入口

至於紅磡海底隧道，約百名示威者約晚上7時10分衝出紅隧出入口以雜物、雪糕筒堵塞收費亭，導致紅隧往港島方向行車線嚴重擠塞，有示威者於現場指示車輛駛離現場；示威者於數分鐘後再以圍欄築成多重路障，堵塞紅隧往九龍方向的行車線，紅隧所有出入口的交通完全癱瘓，僅已在隧道內的車輛能緩慢駛出紅隧。

惟至晚上7時20分，大批示威者隨即散去，並登上行人天橋前往彌敦道方向，全程導致紅隧行車線完全癱瘓逾10分鐘，直至晚上8時半左右才能恢通全線行車。

大批示威者於晚上近8時於彌敦道路面設置路障，彌敦道往旺角方向的行車線一度被佔據。（羅國輝攝）

彌敦道、窩打老道及青山路段先後被堵塞

而尖沙咀彌敦道一帶，大批示威者於晚上近8時在栢麗購物大道行人路上拆水馬、圍欄，並在彌敦道路面設置路障，彌敦道往旺角方向的行車線被佔據。同時，九龍塘一帶於晚上9時19分，有示威者在窩打老道與沙福道交界築起路障，大批車輛須改繞至添福路道離開，期間有示威者在窩打老道往獅子山隧道方向兩條行車線的垃圾桶內縱火，有市民自發將雜物移走，至晚上9時45分，，窩打老道往沙田方恢復行車。

24小時營業「驚安之殿堂」落閘



著名驗樓師詹濟南晚上9時許經過尖沙咀食飯，得悉彌敦道發生警民衝突，特意前來看看，對於近日逃犯條例爭議，詹濟南指「一定係政府衰」，並笑著提醒記者小心，因記者容易受到警察攻擊。接著，警方再發放催淚彈，詹便和家人趕急離去；而位於尖沙咀美麗華的「驚安之殿堂」標榜24小時營業，惟記者今日晚上約11時經過，亦見到店舖落閘。

記者今晚11時許，經過位於尖沙咀美麗華商場，原本24小時營業的「驚安之殿堂」經已落閘。（陳芷昕攝）

另外，示威者亦一度於晚上10時許，「快閃」堵塞青山公路大河道交界10分鐘，隨即有大批防暴警員驅散示威者，示威者其後離去。