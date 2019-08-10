【大埔遊行】示威者夜攻東九龍　窩打老道放火　牛頭角警署外堵路

大埔遊行過後，示威者轉至沙田、大圍，之後再到彌敦道、西九戲曲中心外等示威，警方於晚上於尖沙咀警署施放多枚催淚彈，氣氛越夜越緊張。早前於沙田新城市廣場聚集的示威者，部分決定前往黃大仙商議策略，其後前往九龍灣站牛頭角警署，另一邊廂有人到達九龍塘站堵塞窩打老道。

示威者於黃大仙站內商議去向。（邵沛琳攝）

示威者決定前往九龍灣，並到達牛頭角警署外堵路。（余睿菁攝）

示威者港鐵站商議 決定前往牛頭角警署

晚上9時，早前於沙田新城市廣場聚集的示威者前往黃大仙站，示威者一度於站內討論是否上地面，逐漸有從沙田及尖沙咀前來的示威者陸續亦到達黃大仙站。同一時間，從尖沙咀離開的示威者前往太子站，眾人商討下一站去向，部分示威者提出前往觀塘或荃灣，部分則提議到黃大仙，惟有示威者表示，黃大仙多警力，不宜前往。

防暴警迅速清場 警署一度落閘

現場示威者經過多番商議，決定即場投票，最後決定前往九龍灣站的牛頭角警署。示威者於牛頭角警署對開一段偉業街，放置多個路障堵塞馬路，又毀壞警署外海報及進行塗鴉，警署報案室落閘。約3分鐘後防暴警員迅速到場，示威者即時散去，防暴警即時將路障拆走。牛頭角警署一度落閘。

堵窩打老道往獅隧 垃圾桶內點火

另外有於九龍塘站下車的示威者，於九龍塘A2出口外將鐵欄拆下，砌成三角形路障，並於窩打老道與沙福道交界築起路障包括竹枝、鐵欄等，大批車輛雖經添福路道離開，其後再於窩打老道入獅子山隧道方向兩條行車線上，在置於路上的垃圾桶內點火，消防到場將火救熄，有市民自發將雜物移走，窩打老道往沙田方向重新通車。