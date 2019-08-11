【逃犯條例】陳茂波呼籲與暴力割席　激進抗爭無法達到任何願景

《逃犯條例》風波愈演愈烈，爆發連串警民衝突，警方多次發放催淚彈。財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌表示，激進的抗爭令本已疲弱的香港經濟受到更沉重的打擊，認為暴力會引發更多暴力，造成社會問題，「無論你的願景是甚麼，它都不可能通過激進的抗爭、暴力、衝擊，以至一連串的不合作運動來達到。」他又呼籲市民與暴力割席，「懇請大家暫且先把矛盾放開，一起共渡時艱」。

《逃犯條例》風波引起連串警民衝突。（資料圖片／曾梓洋攝）

陳茂波以「共渡時艱」為題發表網誌。他表示，在不利的外圍環境下，香港的進出口顯著轉弱，內部增長動力亦放緩，正進入一個困難的經濟環境，而近期的連串示威，再令零售、餐飲及交通運輸等行業的收入下跌，令整個消費行業，受到不同程度的打擊，「令本已疲弱的經濟受到更沉重的打擊」。

陳茂波續批評，近月的「暴力衝擊」，打擊了香港安全城市的國際形象，有22個國家對香港發出了旅遊警示，影響了外地人來港旅遊、經商和投資的意欲。他又認為，近日的「快閃」堵路、阻礙地鐵行駛，影響一般市民的日常生活。

對於連串示威、衝擊，陳茂波認為，「暴力會引發更多暴力，造成社會問題」，強調：「任何對暴力的讓步，只會助長更多的暴力。」他續稱，香港需要安全穩定的環境，化解內部矛盾與困局，希望市民為社會著想，「與暴力割席」，先將矛盾放開，共渡時艱。他又強調：「無論你的願景是甚麼，它都不可能通過激進的抗爭、暴力、衝擊，以至一連串的不合作運動來達到。」