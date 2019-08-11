【逃犯條例】莫乃光：政府以濫權取代修例　誰再需要法律

反修例風波持續，示威及不合作行動遍地開花。立法會議員資訊科技界莫乃光今(11日)於港台節目《給香港的信》批評，特首林鄭月娥日前將示威定調為挑戰國家主權，及指責示威者造成經濟破壞，是非常精明的策略，但同時亦非常自私及不負責任(but grossly selfish and irresponsible)，因她意圖「洗乾淨自己對手」，卻忘記自己才是亂局的始作俑者。 他認為，是次運動已有轉化(evolved)，示威者不再局限於要求撤回修例，及成立獨立調查委員會等，更期望可真正分享政治權力，實行雙普選，享有真民主，倘中央反行其道，繼續將政治放於經濟民生之上，或許能暫時遏止，但自由及公義將會繼續佔於上風。

莫乃光今(11日)於港台節目《給香港的信》指，首林鄭月娥日前將示威定調為挑戰國家主權，及指責示威者造成經濟破壞，是非常精明的策略，但同時亦非常自私及不負責任。（港台照片）

示威者將暴力升級 特首躲在警隊後面

莫乃光指，反修例抗議已進入第十週，尚未完結。本港何去何從，港人以至全世界均無人可提出答案，他認為是危險的信號，表明局勢似乎正在逐漸失控。和平示威不獲港府回應，他認為，本港已陷入惡性循環，示威者將暴力升級，特首更躲在警隊後面，容許他們以催淚彈、警棍等，對付原應保護的人民。他批評，林鄭月娥日前於記者會上的言論，更是以人民對抗人民，無視警察失德行為及警黑合作，再次激起更多的憤怒及衝突。

政府濫權 那誰再需要法律

他提到，發展至今，示威者已不再局限於要求撤回修例，及成立獨立調查委員會等，更期望可真正分享政治權力，實行雙普選，享有真正民主；示威者及其支持者，亦正向日漸發展的警察社會說不，浸大學生購買觀星筆，遭警以藏有攻擊性武器被捕，正好成為市民對逃犯條例恐懼的完美示例，包括威權政府可對公民進行任意逮捕及定罪，更甚的是，此出自港人此前尊敬的警隊，而非貪腐的內地單位。他續指，雖然修例工作或已無法通過，但政府以濫權取而代之，「那誰再需要法律！」

莫乃光總結指，倘有關變革運動成功遭遏止，港人將需對本港的國際形象及經濟付上很大代價；假若北京繼續將政治放於經濟民生之上，自由及公義將會繼續佔於上風，他又謂，中央可選擇於歷史中取正途或歪路，「香港人已經講咗」。