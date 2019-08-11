【深水埗遊行】催淚彈逼退示威者　白煙湧民居 　街坊與警爆罵戰

反對《逃犯條例》修訂風波令遊行示威活動不斷，催淚彈施放範圍亦隨之遍地開花。在警方反對下，有示威者今日（11日）仍到深水埗遊行，最遠曾遊行至荔枝角，之後再折返深水埗警署。在下午五時許，警方向聚集在深水埗警署及西九龍中心外的示威者施放多枚催淚彈，是一周內第三次在深水埗區內施放，由於施放地點鄰近住宅區，有催淚煙湧上民居，在示威者散去之後，有相信是街坊的人士一度和警員發生罵戰。

警方一度向示威者聚集方向施放催淚彈。(余俊亮攝)

在下午近五時，深水埗遊行隊伍抵達深水埗警署外，西九龍中心外黑衣示威者人數不斷增加，有人拆走鐵欄及築成路障，其後有示威者爬高及在警署閉路電視噴漆。當時已有數部警車在通州街與欽州街交界戒備，亦有穿上裝備的軍裝警員在警署高位水馬後戒備，期間高舉黑旗及橙旗。

其後，警署內的警員向西九龍中心外的示威者施放多枚催淚彈，部分射上西九龍中心天橋，當時有穿便服的市民在橋上圍觀，當聽到槍聲後皆爭相走避，橋上一度混亂，而警署內警員亦曾向荔枝角道示威者施放催淚彈。

警方在深水埗多次施發催淚煙。（勞敏儀攝）

防暴警察在下午五時半衝上西九龍中心天橋，一度希望進入商場，但保安已關上所有出入口，拒絕其進入。商場其後補充指，因商場沒有人報警，故不會讓警察入內。警察離開後又折返天橋，驅散橋上所有記者，但有疑被流彈所傷的記者仍未獲治療，經協商後才讓其繼續留在橋上休息。

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示威者四散後，防暴警察在下午六時許清理長沙灣道路障，被一批穿便服、沒有任何裝備，相信是附近街坊的市民和警員罵戰。而警方在欽州街及荔枝角道施放多枚催淚彈，附近不少是民居，包括麗閣邨，當時亦有不少市民在馬路兩旁圍觀，有人質疑在民居林立地方施放多枚催淚彈做法是否恰當，亦有人向警員斥「深水埗唔歡迎你」等，有警員則回應「收皮啦曱甴！」

警員在夜晚近七時許，在長沙灣道及欽州街交界一度與居民對峙，期間有一名穿白衣市民疑用雷射筆照向警察，即迅速被制服及收走其雷射筆，現場市民一度鼓譟及質疑警方做法。雙方對峙約15分鐘後，防暴警察收隊乘警車離開，現場人士歡呼。