【深水埗遊行】外媒記者疑中流彈受傷　西九龍中心職員拒警入商場

由反對《逃犯條例》修訂引發的街頭抗爭持續逾兩個月，有人申請今天在深水埗遊行，遭警方反對，但仍有大批示威者繼續上街。直至下午五時許，有示威者於欽州街近西九龍中心外的路面聚集，警方曾施發多枚催淚彈驅散，但有催淚彈擊中西九龍中心的行人天橋，當時橋上有圍觀的市民和在高位進行採訪的記者。 在警方清場期間，外籍記者質疑當時橋上有長者及小孩，批評為何警員仍向橋上開槍，而橋上亦有男記者右腿中彈，據現場資料所示，他為《美國之音》（Voice of America ）記者。 此外，警方施放催淚彈後，有麗安邨居民隨即於家中向街外叫罵：「呢到好多老人家，射咩催淚彈？」

《美國之音》的一名男記者韓先生在西九龍中心天橋上拍攝時，右腿中彈，腿上有明顯瘀傷。（勞敏儀攝）

警方放催淚彈 橋上市民慌忙走避

接近下午5時左右，警方於深水埗警署內站在較高位置，往欽洲街方向施放數枚催淚彈。在施放多枚催淚彈前，西九龍中心天橋上有大批市民在高位圍觀，面對突然放催淚彈，市民慌忙走避，場面一度混亂。

有記者中彈 警方其後兩度驅散​

在約半小時後，有大批防暴警察集結在深水埗警署外，再度舉橙旗，施放多枚催淚彈，部份射向西九龍中心天橋。其後有防暴警察衝上西九龍中心天橋，大批市民湧入商場，保安關上玻璃門。有外籍記者大罵橋上有長者及小孩，質疑為何向橋上開槍。

《美國之音》的一名男記者韓先生右腿中彈，腿上有明顯瘀傷。他當時在西九龍中心天橋上拍攝，突然腿部中彈，正接受治療，更直言：「有點疼」。他說，他來自北京，其後在美國工作30年，已來香港採訪剛好一個月。

雖然橋上有人受傷，但防暴警察兩度上橋驅散市民及記者，經協調後，才讓受傷記者在橋上等候接受急救。

警方施放催淚彈期間，仍有市民滯留在西九龍中心之內。（勞敏儀攝）

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西九龍中心職員：商場無罪案 不會讓警察進入

在一輪催淚彈攻勢後，有警員曾走到橋上往西九龍中心方向前進，惟西九龍中心職員關閉所有出入口，禁止警員進入。西九龍中心職員其後指，因商場沒有罪案發生及無人報警，故不會讓警察進入。有商場職員指，商場出入口關閉後，食肆提早閉門，故提前放工。另外有市民不滿警員做法，認為「唔應該喺民居附近放催淚彈」。