【尖沙咀衝突】警員遭汽油彈燒傷腳　盧偉聰：對暴徒予最強烈譴責

反對《逃犯條例》修訂風波未平，示威遊行蔓延至各個地區，惟多個遊行申請遭警方發出反對通知書。下午3時許，有部份示威者離開楓樹街遊樂場，行出長沙灣道，入夜後轉戰尖沙咀，尖沙咀警署內一度起火，有示威者堵塞彌敦道，警方施放催淚彈驅散。 警察公共關係科晚上發稿，表示警務處處長盧偉聰今日（11日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望今日在尖沙咀警署內執勤時，被汽油彈引致雙腳燒傷的一名警員，盧偉聰表示對暴徒罔顧他人安全的非法暴力行為，感「非常憤慨」，並予以最強烈譴責。

警務處處長盧偉聰今日（11日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望今日較早前，在尖沙咀警署內執勤時被汽油彈引致雙腳燒傷的一名警員。

警察公共關係科在晚上10時12分發稿，表示盧偉聰今日（11日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望今日較早前，在尖沙咀警署內執勤時被暴徒投擲汽油彈，導致雙腳燒傷的一名警員。警察公共關係科稱盧偉聰對於有警員因執勤時受到嚴重傷害，感到非常難過。

另外，對於暴徒罔顧他人安全的非法暴力行為，警察公共關係科指盧偉聰感到非常憤慨，並予以最強烈譴責。又指針對任何引致他人身體嚴重受傷、甚至威脅生命安全的暴力行為，警隊必定全力追究。

下午3時許，有部份示威者離開楓樹街遊樂場，行出長沙灣道，入夜後轉戰尖沙咀，尖沙咀警署內一度起火，有示威者堵塞彌敦道，警方施放催淚彈驅散。（陳晶琦攝）