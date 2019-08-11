【逃犯條例】重組尖沙咀戰線　女子被捕惹鼓噪　警施放多枚催淚彈

政府修訂《逃犯條例》引起的示威及阻路不斷，周六（10日）由大埔遭警方反對通的遊行開始，進而連串快閃行動，九龍及新界出現廣泛道路堵塞。 示威者快閃堵塞紅磡過海隧道九龍出入口後，轉戰至彌敦道，尖沙咀警署再次成為狙擊目標。示威者與警方爆衝突，警方多次在署方發放催淚彈，在拘捕一名穿著白衣的女子，惹起現場市民不滿，包圍警車及高呼「黑社會」、「放人」。示威者減少後，防爆警察在近午夜突然衝出警署，拘捕數名路上人士，成功清場。

大半示威者散去轉戰九龍其他地方，餘下的示威者逗留在尖沙咀警署外。（余俊亮攝）

堵紅隧為尖沙咀「戰線」掀序幕

隨着大埔遊行完結，沙田區及大圍分別有警員進行驅散行動，並於大圍港鐵站施放出首枚催淚彈，令警民對峙情況漸趨緊張。入夜後突然有部分示威者「快閃」紅隧，以雪糕筒、垃圾桶及鐵欄等堵塞隧道出入口，為尖沙咀「戰線」掀起序幕。

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快閃紅隧後轉戰尖沙咀

示威者於紅隧僅約停留約20分鐘，至晚上7時20分，有示威者經由尖東前往彌敦道，並陸續往佐敦方向前進。期間，有示威者走出行人路，以地盤圍板、膠欄及水馬等堵路。未幾，於約晚上8時，警方於尖沙咀警署內舉起黑旗，隨即發放催淚彈至彌敦道一帶，示威者曾一度散去，惟其後再聚集及以鐳射筆照向警署。大批防暴警員其後步出警署外，於彌敦道及柯士甸道交界築起防線，展示黑旗及橙旗，並再度施放催淚彈。隨着警方將防線推進至美麗華商場一帶，馬路上的示威者已陸續散去。

警方在尖沙咀拘捕一名白衫女子，引起在場市民不滿。（羅國輝攝）

於晚上約9時，警方將防線推進至「The One」商場外，其時馬路上大部份僅為警員及傳媒。當時大批市民於兩旁行人路上圍觀，更有人高呼「黑社會」，並要求在場警員離開。當部份警員準備撤離，突然有數名防暴警朝清真寺方向衝前，並於一間店舖外將一名未有裝備、穿着白衣的女子壓倒在地，並將其包圍及帶上警車。事件惹起在場市民鼓譟，將在場警車包圍及不斷高呼「放人」，而警方亦未有應在場立法會議員許智峯及楊岳橋要求，解釋拘捕的原因。

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警方再發催淚彈 在場多為無裝備市民

在場氣氛再度緊張，大批無裝備的市民開始走出馬路，部份人以鐳射筆照向警察，警員隨即以強光回應射向在場市民，並要求停用「鐳射槍」。而根據現場所見，有防暴警察當時已背負上雷明登等防暴槍。於晚上約9時半，在場市民繼續迫退警方防線。警方當時防線於彌敦道與山林道交界，警方再施放多枚催淚彈，據現場市民所稱，警方事前未有舉起黑旗警告。

警員突從警署內發催淚彈

於晚上約9時40分，現場市民已陸續散去，而防暴警察已退回警署內，惟警方再度在警署內對外發放多枚催淚彈，並以強光從警署高樓上照射。根據現場記者所指，當時警署外已未太多人群聚集，而門外未有人群圍堵，部分催淚彈更從記者頭上飛過。至晚上近10時，警方繼續在毫無警示下從警署高處發射催淚彈，有催淚彈穿過路旁的樹枝射到地面人群，警方更一度在內高舉橙旗。當時警署門外有一名未有裝備的男子，向警署內高呼要求停止暴力行為，其後被在場市民拉走。

至晚上11時，警方於未有示威者衝突下，再從警署對出的彌敦道發射催淚彈。警方於警署平台用揚聲器表示，聚集人群涉非法集結。其後有示威者在警署閘外大叫「放人」，隨後有於50名防暴警員突然從警署衝出，持警棍及盾牌分向佐敦方向及山林道驅散示威者，數人被捕。